Пятница, 1 Марта 2019 14:22

АрмИнфо. Заявления о возможной сдаче территорий Азербайджану являются спекуляциями. Об этом в ходе визита в южные районы Арцаха заявил глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

В ходе посещения южных районов Ванецян с высшим руководством республики обсудил программу заселения территории вдоль берега реки Аракс. В частности, планируется построить населенный пункт Араксаван, развивать здесь сельское хозяйство и создавать инфраструктуры. По мнению Ванецяна, заселение этих территории - одна из основных гарантий безопасности.

В контексте обсуждений Ванецян заметил, что реализация этого проекта уже является опровержением спекуляций о том, что ведутся переговоры вокруг возможных территориальных уступок. "Реализуя эту программу, мы посылаем четкий месседж миру о том, что никто не сдаст и пяди земли. Наоборот, на наших территориях должны жить наши соотечественники, жить и созидать", - заявил Ванецян.