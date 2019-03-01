Пятница, 1 Марта 2019 14:17

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает новую акцию и предоставляет карты MasterCard Gold по тарифам карт MasterCard Standart. Акция будет длиться до 01.04.2019. В течение акции Вы можете получить новую карту с высоким статусом MasterCard Gold по тарифам карты на категорию ниже.

В течение акции всем клиентам Банка: как потенциальным держателям карт, так и действующим (в случае перевыпуска карты), будут предложены карты MasterCard Gold с годовым обслуживанием 5 900 драмов РА вместо 25 000 драмов РА или с ежемесячным обслуживанием 590 драмов РА вместо 2 500 драмов РА.

Основные преимущества и услуги MasterCard Банка ВТБ (Армения):

Карты MasterCard Банка работают не только на чиповой платформе, но и по бесконтактной технологии, что в отличие от карт с магнитной полосой обеспечивает более высокий уровень безопасности, защищая информацию держателя карты от несанкционированного использования. Кроме того, оплачивать покупки бесконтактной картой очень просто, т.к. терминалы бесконтактной оплаты MasterCard имеются по всему миру.

Карты MasterCard Банка мультивалютные, что предполагает прикрепление счетов в 4-х основных валютах – драм РА, доллары США. Евро и рублей РФ к карте.

Карты MasterCard можно использовать в более чем 1 млн банкоматах и осуществлять безналичные платежи в более чем 32 млн торгово-сервисных точках по всему миру.

Подробную информацию об условиях и тарифах обслуживания карт можно найти, пройдя по ссылке:

Подробную информацию об условиях и тарифах акции можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), на официальном сайте www.vtb.am и в Контактном центре Банка по номеру 87-87.