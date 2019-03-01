Пятница, 1 Марта 2019 13:03

АрмИнфо.Новые власти Армении зафиксировали, что прежний режим, сфальсифицировавший результаты выборов, полностью сверг конституционный строй, захватил государственную власть и превратили ее в террористическую машину, используемую против армянского народа. Об этом говорится в заявлении партии "Сасна Црер", поступившем в АрмИнфо.

В заявлении, также отмечается: "Новые власти установили, что 1 марта 2008 года был свергнут конституционный строй, по сути, произошел государственный террор". Согласно заявлению, 1 марта страна погрузилась "во тьму диктатуры".

"На протяжении 10 лет граждане боролись, арестовывались, подвергались гонениям ради преодоления этой тьмы. После четырехдневной апрельской войны стало очевидно, что к государственному террору прибавилась также государственная измена, так как режим пытается путем войны по договоренности отдать освобожденные территории врагу", - говорится в заявлении.

Согласно авторам заявления, восстание группы "Сасна Црер" 2016 года, несмотря на частичный успех, затормозило этот процесс, а также стало своеобразным ответом на события 1 марта 2008 года. "Это привело к глубокому кризису в правительственной системе и к определенным переменам. И уже в новых условиях в мае 2018 года Серж Саргсян, подчинившись воле народа, был вынужден уйти", - подчеркивается в заявлении.

Но, по мнению представителей партии "Сасна Црер" ситуация окончательно изменится лишь тогда, когда сотрудники СНБ и полиции попросят у народа прощения за свои действия, а виновные в событиях 1 марта понесут заслуженное наказание. "То, что Роберта Кочаряна и нескольких высокопоставленных чиновников призывают к ответственности, недостаточно. Неясно, почему по сей день Серж Саргсян находится на свободе?"- вопрошают авторы заявления.

Они также выражают недовольство продолжающимся уголовным процессом в отношении членов партии "Сасна Црер" по "сфабрикованному делу". "Власти, пользующиеся доверием народа, должны и обязаны восстановить справедливость посредством переходного правосудия. Мы выражаем наши глубокие соболезнования родственникам жертв 1 марта 2008 года и всему нашему народу", - заключают представители партии "Сасна Црер".

Отметим, что в результате столкновений на митингах оппозиции, последовавших президентским выборам в Армении 2008 года, на которых де-юре победу одержал Серж Саргсян, 1 марта погибли 10 человек. Расследование по делу продолжается до сих пор. В рамках дела по обвинению в свержении конституционного строя проходят второй президент Армении Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных должностных лиц того времени. Напомним, что нынешний премьер Никол Пашинян являлся активным сторонником Левона Тер- Петросяна. После событий 1 марта 2008 года Пашинян был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков на 7 лет, и, отсидев 2 года, был выпущен на свободу.