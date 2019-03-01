|Ванецян: Реализуя программы по заселению южных районов Арцаха, мы посылаем миру месседж о невозможности территориальных уступк
|Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию по картам MasterCard
|Представители партии "Сасна Црер" призывают власти наказать всех виновных в событиях 1 марта 2008 года
|Представитель Армении: И Турция, и Азербайджан, прежде чем говорить о правах человека, должны как минимум улучшить ситуацию в этой области в своих странах
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|Президент Армении почтил память жертв 1 марта 2008 года
|Ночью 1 и 2 марта температура воздуха постепенно понизится на 7-8 градусов
|Никол Пашинян обратился к армянскому народу в связи с годовщиной событий 1 марта 2008 года
|ССС: Снят арест с пенсионного счета экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна
|Ереван: Всем известна реальная цель задержания Карена Казаряна со стороны азербайджанского государства
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Министерство обороны Армении заключило с российской стороной новый оружейный контракт
|Никол Пашинян в Исфахане: Мы не позволим никому использовать нас в качестве разменной монеты в своих геополитических играх
|Валерий Осипян: Если кто-то попытается посягнуть на конституционный строй в стране, то мы примем соответствующие меры
|Валерий Осипян: Оптимизация затронет всю систему полиции
|Валерий Осипян не исключает, что примет участие в шествии, приуроченном к событиям 1 марта 2008 года
|Одной из главных причин роста преступности в стране является амнистия
|Для выселения СМИ мэрия Еревана прибегает к помощи Полиции
|Элсети предупреждают об отключениях 1 марта
|Вице-премьер: Правительство Армении продолжит предпринимать шаги по углублению отношений с Китаем
|Постанджян: Невозможно раскрыть дело 1-ого марта без привлечения в процесс Левона Тер- Петросяна
|Глава офиса Сержа Саргсяна возвращается в Министерство иностранных дел
|Посол Армении провел переговоры с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана
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|Адам Шифф осудил погромы армян в Сумгаите
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|В Армении будут ужесточены условия организации лотерей и азартных игр
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|Перспективы армяно-французского сотрудничества обсудили спикер парламента Армении и посол Франции в РА
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|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
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АрмИнфо.Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Поздравление Главы государства с Днем благодарности Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю всех с замечательным праздником - Днем благодарности! Он символизирует собой память о милосердии, проявленном нашим народом в годы тяжелых испытаний. День благодарности - это дань уважения к нашей общей истории, выражение признательности к священной казахской земле, ставшей родным домом для всех граждан страны. Укрепляя единство народа Казахстана, за годы Независимости мы сформировали свою уникальную модель мира и согласия. На современном этапе мы реализуем масштабную программу модернизации, принимаем комплексные меры по повышению благосостояния населения.
Непреходящие нравственные ценности солидарности и взаимопомощи всегда объединяют нас, формируют чувство сопричастности и ответственности за общее будущее. Нынешнее поколение, особенно молодежь, должно знать и помнить нашу историю. Ее опыт и мудрые уроки дают пример подлинного патриотизма и единства. Пусть сердце каждого из нас наполняется гордостью и благодарностью за наш общий успех - процветающий Казахстан! Желаю каждой семье счастья, мира и благополучия!
|Ванецян: Реализуя программы по заселению южных районов Арцаха, мы посылаем миру месседж о невозможности территориальных уступк
|Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию по картам MasterCard
|Представители партии "Сасна Црер" призывают власти наказать всех виновных в событиях 1 марта 2008 года
|Представитель Армении: И Турция, и Азербайджан, прежде чем говорить о правах человека, должны как минимум улучшить ситуацию в этой области в своих странах
|«Красивые» номера Beeline доступны со скидкой 50%
|Президент Армении почтил память жертв 1 марта 2008 года
|Ночью 1 и 2 марта температура воздуха постепенно понизится на 7-8 градусов
|Никол Пашинян обратился к армянскому народу в связи с годовщиной событий 1 марта 2008 года
|ССС: Снят арест с пенсионного счета экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна
|Ереван: Всем известна реальная цель задержания Карена Казаряна со стороны азербайджанского государства
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Министерство обороны Армении заключило с российской стороной новый оружейный контракт
|Никол Пашинян в Исфахане: Мы не позволим никому использовать нас в качестве разменной монеты в своих геополитических играх
|Валерий Осипян: Если кто-то попытается посягнуть на конституционный строй в стране, то мы примем соответствующие меры
|Валерий Осипян: Оптимизация затронет всю систему полиции
|Валерий Осипян не исключает, что примет участие в шествии, приуроченном к событиям 1 марта 2008 года
|Одной из главных причин роста преступности в стране является амнистия
|Для выселения СМИ мэрия Еревана прибегает к помощи Полиции
|Элсети предупреждают об отключениях 1 марта
|Вице-премьер: Правительство Армении продолжит предпринимать шаги по углублению отношений с Китаем
|Постанджян: Невозможно раскрыть дело 1-ого марта без привлечения в процесс Левона Тер- Петросяна
|Глава офиса Сержа Саргсяна возвращается в Министерство иностранных дел
|Посол Армении провел переговоры с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана
|Президент Армении: Сумгаитские преступления не имеют срока давности
|Москва: Страшный, кровавый карабахский конфликт принес смерть и страдания многим невинным людям
|Адам Шифф осудил погромы армян в Сумгаите
|Опрос: 65% жителей Еревана и Гюмри считают 102-ую российскую базу гарантом безопасности Армении
|В Армении будут ужесточены условия организации лотерей и азартных игр
|Министр экономического развития и инвестиций Армении опровергает Владимира Соловьева
|Перспективы армяно-французского сотрудничества обсудили спикер парламента Армении и посол Франции в РА
|Седьмые летние Панармянские игры пройдут в Армении с 5 по 17 августа
|Гаджиев ответил Пашиняну: Изменение формата переговоров не может быть темой обсуждений
|СНБ Армении обнародовала подробности, связанные со скандалом в Государственной контрольной службе
|Предложение Эдмона Марукяна приравнять один день заключения в УИУ к 1,5 было отклонено
|Лайчак: Председательство Словакии привержено поддержке мирного и устойчивого урегулирования карабахского конфликта путем переговоров
|Фрэнк Поллоун выступил с заявлением в годовщину Сумгаитских погромов
|Давид Санасарян: <Даже в гробу я буду бороться с коррупцией>
|Заседание Совета попечителей ЕГУ по вопросу выражения недоверия ректору Араму Симоняну провалилось
|Ереван: Погромы армян в Сумгаите - это перманентное проявление ненависти и ксенофобии
|ГНКО "Дом шахмат имени Тиграна Петросяна" и "Олимпийская детско-юношеская спортшкола шахмат и шашек имени Г. Гаспаряна" объединены
|Аппарату премьер-министра Армении будут увеличены расходы на служебные командировки
|В Армении намерены торжественно отметить 60-летие Национального героя Армении и Арцаха Вазгена Саркисяна
|Карасин и Абашидзе в Праге детально обсудили перспективы открытия транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию
|Зампредседателя постоянной комиссии парламента по внешним связям и посол Индии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Межведомственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести лиц Армении призвала международное сообщество защитить права пленного Карена Казаряна
|Партия "Еркир Цирани" осуждает "скоординированную атаку на СМИ"
|Мандат Анджея Каспршика продлен в 23-ий раз
|Туркменистан инициирует разработку Специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|МЧС Армении опубликовало имена граждан Армении, пострадавших в ДТП под Ставрополем
|Правительство Армении почтило минутой молчания память погибших в сумгаитских погромах
|Никол Пашинян: У нас есть национальная повестка - достижение наших национальных целей
|Карасин: Вопрос с назначением генсека ОДКБ непростой, работы над ним продолжаются
|Посол Франции в Армении Джонатан Лакот посетил Гюмри, где встретился с акторами, способствующими продвижению Франкофонии
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го февраля
|Пашинян встретился с Али Лариджани
|Корпоративные клиенты Beeline могут сами настраивать тарифный план под нужды своего бизнеса
|Никол Пашинян и Aятолла Сейед Али Хаменеи согласились в том, что комплексное решение по Карабаху конфликта возможно исключительно мирным путем
|Зара Аматуни: МККК в рамках своего мандата продолжит мониторинг условий содержания Карена Казаряна
|В Германии раскрыли суммы "гитлеровских пенсий" в Бельгии
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