Пятница, 1 Марта 2019 12:59

АрмИнфо.Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поздравление Главы государства с Днем благодарности Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю всех с замечательным праздником - Днем благодарности! Он символизирует собой память о милосердии, проявленном нашим народом в годы тяжелых испытаний. День благодарности - это дань уважения к нашей общей истории, выражение признательности к священной казахской земле, ставшей родным домом для всех граждан страны. Укрепляя единство народа Казахстана, за годы Независимости мы сформировали свою уникальную модель мира и согласия. На современном этапе мы реализуем масштабную программу модернизации, принимаем комплексные меры по повышению благосостояния населения.

Непреходящие нравственные ценности солидарности и взаимопомощи всегда объединяют нас, формируют чувство сопричастности и ответственности за общее будущее. Нынешнее поколение, особенно молодежь, должно знать и помнить нашу историю. Ее опыт и мудрые уроки дают пример подлинного патриотизма и единства. Пусть сердце каждого из нас наполняется гордостью и благодарностью за наш общий успех - процветающий Казахстан! Желаю каждой семье счастья, мира и благополучия!