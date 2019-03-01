Пятница, 1 Марта 2019 12:48

АрмИнфо. Представитель Армении - Армине Петросян ответила на заявления глав МИД Азербайджана и Турции на заседании совета по правам человека ООН.

Так, Армине Петросян в своем выступлении отметила, что мотивом для заявления турецкого министра является комплекс неполноценности в сочетании со смелым желанием представить свою страну в качестве региональной силы.

"Турция далека от демократии и является последней страной в мире, которая имеет право говорить о правах человека, так как тысячи журналистов, правозащитников и активистов, ученых и озиционеров сейчас находятся в тюрьмах или же сосланы", - подчеркнула она.

Коснувшись выступления главы МИД Азербайджана, было подчеркнуто, что если бы АР был искренен в своих стремлениях установления в регионе правды и справедливости, то вместо фальсификации собственной истории и представления так называемых Ходжалинских событий, как <геноцида>, затронул бы тему Сумгаитских погромов, которые стали началом резни армян и этнической чистки в Баку, Кировабаде, Нагорном Карабахе.

"Искусственное привитие собственному народу комплекса жертвы не является лучшим путем подготовки обществ к миру. Вместо того чтобы проводить традиционную антиармянскую пропаганду, Азербайджан должен не жалеть сил для соблюдения всеобщих прав, в том числе и права народов на самоопределение, против которого он усердно борется с момента своего основания.

И Турция, и Азербайджана, прежде чем с трибуны говорить о правах человека, должны приложить минимальные усилия для улучшения ситуации в области прав человека", - резюмировала представитель Армении.