Пятница, 1 Марта 2019 12:44

АрмИнфо. Beeline объявляет о проведении специальной акции по продаже «красивых» номеров. До 31 марта 2019 года «красивые» номера Beeline можно купить на сайте number.beeline.am со скидкой 50%.



«Beeline продолжает развивать электронные каналы продаж и с радостью сообщает, что клиентам на протяжении всего марта текущего года будет доступна уникальная возможность приобрести «красивые» номера за полцены. Совершать покупки в онлайн-магазине Beeline не только вдвое выгодно, но и удобно, так как действует бесплатная доставка по всей территории страны», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.



Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.