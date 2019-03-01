Пятница, 1 Марта 2019 12:38

АрмИнфо. На территории Армении 3-го марта в большинстве регионов, ночью 1-го и 4-го марта в Вайоц Дзорской, Сюникской областях и Арцахе ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега, в долинах - в виде мокрого снега.

Как сообщает пресс-служба МЧС, днем 1-го марта, 2-го, днем 4-го, 5-го ожидается погода без осадков. Северо-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Ночью 1-го и 2-го марта температура воздуха постепенно понизится на 7-8 градусов. В Ереване 3-го марта ожидаются осадки, в высокогорных частях города - в виде снега, в низкогорных местах города - в виде мокрого снега. С 1-2, с 4-5 марта ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от + 5 до +12 градусов тепла.