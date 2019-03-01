Пятница, 1 Марта 2019 12:16

АрмИнфо. Ровно 11 лет назад в результате незаконного применения силы со стороны правящего режима того времени в центре Еревана пролилась кровь 10 граждан, участвующих в последовавших президентским выборам акциях протеста, и спустя 11 лет крайне важно дать политическую оценку этим событиям. Об этом в своем видеообращении к армянскому народу, приуроченном годовщине событий 1 марта, заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

<Должен подчеркнуть, что действия властей 2008 года не были направлены против отдельной политической силы или конкретного деятеля. Они были направлены против всего народа>,- заверил Пашинян, далее перечислив имена всех 10 жертв событий 1 марта 2008 года.

Он подчеркнул, что события 1 марта стали кульминацией всех тех незаконных явлений, которые укоренились в Армении сразу после независимости - коррупция, насилие, фальсифицированные выборы, политические убийства, преследования, вседозволенность.

<Люди, пережившие все это, и сейчас выражают обеспокоенность в связи с возможностью возвращения всех этих явлений в общественную жизнь даже после бархатной революции. Но сегодня - 1 марта 2019 года, я хочу заверить - возврата к прошлому не будет, коррупция, политические преследования и убийства, вседозволенность больше не будут иметь место в нашей жизни>,- заверил Пашинян.

Далее, как глава государства, он попросил прощения у граждан за политические убийства, преследования, фальсифицированные выборы, беззаконие, коррупцию, заверив, что эта страница в истории армянского государства навсегда закрыта.

Пашинян подчеркнул, что целью новых властей является установление в Армении законности и правопорядка. "Заверяю, что мы не свернем с намеченного пути ни при каких условиях",- подчеркнул он.

При этом премьер заметил, что сказанное вовсе не означает, что сегодня в Армении нет взяточничества, незаконных явлений, насилия. "Но каждый гражданин должен быть на сто процентов уверен в том, что власти не причастны ко всему этому. Наоборот, мы ведем беспощадную борьбу со всеми проявлениями беззакония в стране. И мы победим в этой борьбе, поскольку с нами народ, а консолидированной силе народа ничто не может противостоять",- резюмировал Пашинян, призвав всех принять участие в вечернем шествии-митинге, приуроченном годовщине событий 1 марта.