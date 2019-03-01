Пятница, 1 Марта 2019 12:03

АрмИнфо.Снят арест с пенсионного счета экс- министра обороны Армении Сейрана Оганяна обвиняемого в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года. Об этом сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) РА Марина Оганджанян.

По словам Оганджанян, арест со счета был снят решением следователя.

Ранее сообщалось, что в ходе предварительного следствия уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года следователь ССС принял решение наложить арест на имущество Сейрана Оганяна, в том числе на финансовые средства. Был наложен арест и на пенсионный счет Оганяна.

Отметим, что в целях обеспечения установленного Уголовно-процессуальным кодексом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество.

Напомним, что Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по ч.1 статьи 300.1 УК (свержение конституционного строя). Оганян заявил, что не признает себя виновным.