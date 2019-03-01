Пятница, 1 Марта 2019 12:01

АрмИнфо. Официальный Ереван выступил с заявлением в связи с судебным процессом, учиненным азербайджанскими властями над гражданином Армении Кареном Казаряном, попавшим в плен Азербаджана в июле прошлого года.

"К сожалению, руководство Азербайджана не только инициировало, напоминающий откровенный фарс, судебное разбирательство по отношению к Карену Казаряну, при неизвестных обстоятельствах оказавшегося на территории Азербайджана, но и зашло еще дальше, проведя следствие в "ускоренном темпе" и приговорив имеющего явные проблемы со здоровьем нашего гражданина к лишению свободы на 20 лет. Мы осуждаем приговор, принятый судом Азербайджана, нарушающий международное гуманитарное право, реальным автором которого является азербайджанское руководство. Всем известна реальная цель задержания Карена Казаряна со стороны азербайджанского государства, однако усилия не увенчаются успехом. Как для Армении, так и для Арцаха права людей, проживающих в конфликтной зоне и международное гуманитарное право являются приоритетом", - подчеркивается в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.

По ее словам, недавнее решение властей Арцаха об освобождении азербайджанского военнослужащего несущего подобное наказание наглядно показывает приверженность армянской стороны верховенству закона и принципам международного гуманитарного права. "Однако убийство несовершеннолетнего юноши на почве национальной принадлежности находится в другой правовой и моральной плоскости, особенно когда свежа в нашей памяти героизация на государственном уровне подобных преступлений и преступников. Безнаказанность героизированного убийцы, совершившего преступление по тем же мотивам 15 лет назад, является ежедневным напоминанием того, что ни нашему региону, ни международному сообществу не нужны подобные новые "герои". Армения будет предпринимать последовательные шаги для защиты прав и освобождения своего гражданина", - резюмировала она.

Отметим, что азербайджанский суд 27 февраля приговорил к 20 годам заключения гражданина Армении Карена Казаряна, который попал в азербайджанский плен в июле прошлого года. Карену Казаряну, жителю Тавушского села Бердаван, были предъявлены обвинения в попытке совершения теракта на территории Азербайджана. Казарян обвинялся по следующим статьям Уголовного кодекса АР: "Преступления против жизни и здоровья" (120-143) - 120.2.12; 120.2.7; 120.2.11; 120.2.5; 120.2.1; "Преступления в сфере экономической деятельности" (190-213) -

206.3.2; "Преступления против общественной безопасности" (214-233) -

214.2.1; 228.1; 214-3.1; 214.2.3; "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" (274-285) - 282.1; 276; "Преступления против порядка управления"(315-326) - 318.2. Судебный процесс над Казаряном стартовал 6 ноября 2018 года в Гяндже. Судебный процесс в отношении Казаряна вызвал негодование его родных. В этой связи 17-18 ноября родные Казаряна, а также его односельчане, перекрыли дорогу, требуя от властей вернуть Карена Казаряна из азербайджанского плена.