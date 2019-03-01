Пятница, 1 Марта 2019 11:59

АрмИнфо. По положению на 10:30 часов 1 марта на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС РА, закрыт перевал Варденяц. Автодорога Сотк-Карвачар закрыта для большегрузов с прицепами и труднопроходима для пассажирского транспорта.

"Труднопроходимы межобщинные дороги в Сюникской области, участок дороги Берд- Чамбарак, в Арагацотнской области - Чкнах-Зораглух, Араи-Варденут, Кучак- Цахкашен, в Ширакской области - межобщинные дороги в Ашоцк и Амасию", - сообщили в МЧС Армении, призвав водителей передвигаться исключительно при наличии зимних шин.

В МЧС Армении со ссылкой на данные грузинской стороны сообщили, что дорога на КПП "Верхний Ларс" открыта для проезда всех видов транспортных средств.