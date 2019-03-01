Пятница, 1 Марта 2019 11:48

АрмИнфо. Министерство обороны Армении заключило с <Рособоронэкспортом> и Федеральной службой военно-технического сотрудничества РФ новое соглашение о поставках новых видов вооружений.

Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на <Интерфакс>, документ был подписан по итогам двухдневного визита заместителя министра обороны Армении Давида Пахчаняна в Москву.

<Делегация Армении во главе с заместителем министра обороны Давидом Пахчаняном приняла участие в окончательном согласовании и подписании соглашений с руководством "Рособоронэкспорта" и Федеральной службы военно-технического сотрудничества о приобретении и поставках ряда товаров оборонного назначения", - заявило Минобороны РФ, не сообщив других подробностей.

В официальном сообщении также отмечается, что возможность предоставления нового кредита на приобретение вооружения находится на этапе обсуждения.

Ранее, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что армянская сторона планирует взять третий оборонный кредит у РФ на $100 млн для приобретения наступательного вооружения.