Пятница, 1 Марта 2019 11:26

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян накануне посетили церковь Святого Всеспасителя в Исфахане, где их встретил глава Армянской епархии Исфахана епископ Сипан Кечеджян.

Как сообщили в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян и его супруга посетили церковный комплекс, побывали в музее и ознакомились с его историей. Затем Никол Пашинян и возглавляемая им делегация посетили клуб "Арарат" в Исфахане, где встретились с местной многотысячной армянской общины. Они приветствовали премьер-министра Пашиняна теплыми и бурными аплодисментами.

Обращаясь к присутствующим, Никол Пашинян, в частности, отметил: "Так как здесь речь шла о слове "гордый", думаю, что оно подверглось некоторым существенным изменениям. Да, согласно Библии, гордость - это грех, но я думаю, что здесь имеется в виду высокомерие. Гордость в современном языке используется для характеристики человека, который крепко стоит на ногах, не сгибает спину, человека с золотыми руками, человека искреннего, и, следовательно, гордые граждане, гордые армяне Исфахана, я приветствую вас".

"Действительно, это исторический центр для армян, и по стечению политических и геополитических обстоятельств огромная часть населения Республики Армения оказалась в Исфахане и основала Новую Джугу. По сути, да, люди с разочарованием покинули Армению, а Новая Джуга стала настоящим очагом культурного возрождения армянского народа. Действительно, это были смутные геополитические времена, и после этой миграции территория Республики Армения находилась в тяжелой ситуации, была театром постоянно повторяющихся военных действий, и Новая Джуга стала тем очагом, где армянский народ развивал свою культуру", - заявил он.

По словам Пашиняна, Церковь Святого Всеспасителя - одна из тех исключительных церквей, где сохранился уникальный образец армянских фресок. "Предполагается, что у нас были подобные шедевры в Восточной и Западной Армении, но время было безжалостным в отношении культурного наследия. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы сохранили эти бесценные сокровища армянской культуры для нашего народа, это неотъемлемая часть нашей идентичности, гордости и величия. Спасибо за сохранение армянской идентичности и, наконец, сохранение мечты о возвращении в Армению", - сказал премьер.

Глава правительства поблагодарил местных армян за то, что "будучи настолько армянами и сохраняя армянскую идентичность", они смогли стать полноправными гражданами Исламской Республики Иран, всецело служили во имя усиления и процветания этого дружественного государства. "Спасибо за то, что вы являетесь полноправными, достойными и гордыми гражданами ИРИ, и вместе с тем камень за камнем, постепенно строили армяно-иранскую дружбу. Тот факт, что наш визит и визиты армянских делегаций проходят на высшем уровне, является результатом вашей неуклонной службы во имя наших дружеских отношений", - отметил он.

Армянский премьер отметил исключительное национальное единство, которое сформировалось после ненасильственной бархатной народной революции в Республике Армения. "Убежден, что вы считаете эту народную революцию своей личной победой, потому что это победа народа, каждый сын армянского народа внес свой вклад в эту победу. Хочу поблагодарить вас за вашу гражданскую победу, потому что мы сделали большой шаг к тому, чтобы наши мечты стали реальностью", - подчеркнул Пашинян.

Как указал Никол Пашинян, большинство из присутствующих сегодня не является гражданами Армении, но из слов представителя общины он понял, что многие из них станут гордыми гражданами Армении завтра. "Это важная и большая мечта, которую мы должны вместе осуществить",- заявил он.

Говоря о исторической миссии армян в этой исторической общине,

Пашинян подчеркнул, что миссия одна - откорректировать собственную

историю и ее логику. "Вы оказались здесь тогда, когда наше

государство не было достаточно сильным, чтобы защитить наших предков.

В последнее время я часто упоминаю царя Папа, потому что думаю о том, в какой период нашей истории произошел сбой, бросив нас в постоянный круговорот бедствий. Я думаю, что это были времена царя Папа, когда у нас была реальная возможность изменить статус Армении и армянского народа", - отметил он.

По его слова, тысячелетние испытания привели армян тому, что "как народ он выросли для того, чтобы иметь мощное государство". "Мы должны сохранять свою идентичность, непоколебимое единство и не поддаваться ксеномании. Мы не должны позволить, чтобы в Республике Армения действовали политики, которые являются скорее иностранными агентами, чем гражданами своей собственной страны", - заявил он.

"Мы как народ отныне не допустим заговоров против нашей государственности, мы не позволим никому использовать нас в качестве разменной монеты в своих геополитических играх, не позволим, чтобы наши же братья привели нас к разрушению и ослаблению нашего государства. Потому что это исключительное время единства армянского народа, и мы должны вернуться в 374 год и не допустить величайшего заговора против нашего народа.

Мы никому не позволим даже думать о том, что могут отнять у нас Республику Армения и Республику Арцах, потому что мы гордые граждане Республики Армения, гордые граждане Республики Арцах, мы потомки Тиграна Великого, мы потомки царя Папа, и мы скорректируем историю, которая была отнята у нас.

Ненасильственная бархатная народная революция в Армении прошла также под лозунгом "Мы хозяева своей страны", а революция исторической судьбы армянского народа должна пройти под лозунгом "Мы хозяева своей судьбы". Каждый из нас - премьер-министр или министр, депутат или строитель, в Армении или в диаспоре должен осознавать свою исключительную историческую роль.

Когда я говорю о нашей исторической роли, я не говорю об исторической роли премьер-министра, правительства, Национального Собрания или какого-либо государственного органа, я говорю об исторической роли каждого армянина. С вашего позволения хочу объявить, что каждый армянин является хозяином своей исторической миссии и будет гордо нести свою историческую миссию.

Республика Армения и Республика Арцах должны существовать на Земле и становиться все сильней во веки веков. Отныне это не временное государство, мы создали это государство своими руками, кровью и потом, и мы сохраним это государство своей кровью, потом, трудом и умом, потому что армянский народ - народ с мощной верой, народ с мощной волей. И, следовательно, да здравствует свобода, да здравствует армяно-иранская дружба, да здравствует Республика Армения, да здравствуем мы и наши дети, которые живут и будут жить в свободной и счастливой Армении", - заключил премьер-министр РА

Официальный визит возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном делегации в Исламскую Республику Иран завершился.