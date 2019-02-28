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 Четверг, 28 Февраля 2019 21:54
Ани Мшецян

Валерий Осипян: Если кто-то попытается посягнуть на конституционный строй в стране, то мы примем соответствующие меры

Валерий Осипян: Если кто-то попытается посягнуть на конституционный строй в стране, то мы примем соответствующие меры

АрмИнфо. Я не раз заявлял, и еще раз повторяю, я не изменю свою позицию по делу членов группы "Сасна Црер". Об этом 28 февраля в беседе с журналистами заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян.

Коснувшись угроз, озвученных одним из соучредителей партии "Сасна Црер" Жирайром Сефиляном, Осипян предупредил, что полиция полностью владеет ситуацией и ее невозможное застигнуть врасплох. "Хочу заметить, что мы в любой момент может оказать сопротивление нарушителям порядка. Если кто бы то ни было, вне зависимости от своего положения в обществе попытается посягнуть на наш Конституционный строй, мы примем соответствующие меры", - подчеркнул начальник полиции Армении.

Отметим, что недавно соучредитель партии "Сасна Црер" Жирайр Сефилян выступил с заявлением о том, что двое членов партии, Армен Билян и Смбат Барсегян, обвиняемые в убийстве должны быть освобождены. Сефилян отметил, что чаша его терпения переполнилась, и если власть, в ближайшее время не освоит членов группы, то в ход пойдут другие способы.

Отметим, что Валерий Осипян в 2016 году был один из заложников членов группы "Сасна Црер".

Напомним, что в июле 2016 года вооруженные представители группы "Сасна Црер" штурмом захватили полк патрульно-постовой службы Полиции в Ереване. При осуществлении захвата в течение нескольких дней погибли трое полицейских. После того, как премьер-министром страны стал Никол Пашинян, многие члены группы вышли на свободу, однако судебное разбирательство по ряду уголовных дел продолжается. Двое членов группы Армен Билян и Смбат Барсегян, которые обвиняются в убийстве, находятся под арестом. Начальник полиции Армении Валерий Осипян, отмечал, что он против амнистии членов повстанческой группы. 

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