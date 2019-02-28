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АрмИнфо. В структуре полиции в ближайшее время также будут осуществлены сокращения, но в тоже время, мы проведем ряд реформ. Об этом 28 февраля в беседе с журналистами заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян. Он отметил, что одна из реформ предполагает создания патрульно-постовой службы на базе дорожной полиции.
"То есть ППС и Дорожная полиция будут объединены в единую структуру. Назвать полные масштабы оптимизации в процентном соотношении сложно. Но, в тоже время могу отметить, что, безусловно, оптимизация затронет всю систему полиции без исключения.
Осипян заметил, что на сегодняшний день число полицейских охраняющих порядок составляет 9.000. Что касается данных о войсках полиции, Осипян отметил: "Данные связанные с войсками полиции представляют конфиденциальную информацию. Что касается повышения зарплат сотрудникам полиции, Валерий Осипян отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня.
Начальник полиции Армении также заверил, что криминальные элементы как во время предвыборной агитации, так и сейчас "укладывают на асфальт". "Ничего не изменилось, мы продолжаем вести активную борьбу с преступностью. Как раз недавно у нас был подобный случай", - отметил Осипян.
В тоже время начальник полиции не стал исключать и того, что в ближайшее время возможны новые задержания. "Что касается "возвращения" на Родину ряда фигурантов в очень громких уголовных делах, то мы ведем работы в этом направлении. Это довольно длительный процесс, мы знаем, где находится большинство из них, но проблема их выдачи связана не с Арменией, а с теми странами, где они сейчас находятся. Однако, мы делаем все возможное", - заключил Осипян.
|Валерий Осипян: Если кто-то попытается посягнуть на конституционный строй в стране, то мы примем соответствующие меры
|Валерий Осипян: Оптимизация затронет всю систему полиции
|Валерий Осипян не исключает, что примет участие в шествии, приуроченном к событиям 1 марта 2008 года
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|Посол Армении провел переговоры с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана
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|Министр экономического развития и инвестиций Армении опровергает Владимира Соловьева
|Перспективы армяно-французского сотрудничества обсудили спикер парламента Армении и посол Франции в РА
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|СНБ Армении обнародовала подробности, связанные со скандалом в Государственной контрольной службе
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|Фрэнк Поллоун выступил с заявлением в годовщину Сумгаитских погромов
|Давид Санасарян: <Даже в гробу я буду бороться с коррупцией>
|Заседание Совета попечителей ЕГУ по вопросу выражения недоверия ректору Араму Симоняну провалилось
|Ереван: Погромы армян в Сумгаите - это перманентное проявление ненависти и ксенофобии
|ГНКО "Дом шахмат имени Тиграна Петросяна" и "Олимпийская детско-юношеская спортшкола шахмат и шашек имени Г. Гаспаряна" объединены
|Аппарату премьер-министра Армении будут увеличены расходы на служебные командировки
|В Армении намерены торжественно отметить 60-летие Национального героя Армении и Арцаха Вазгена Саркисяна
|Карасин и Абашидзе в Праге детально обсудили перспективы открытия транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию
|Зампредседателя постоянной комиссии парламента по внешним связям и посол Индии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Межведомственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести лиц Армении призвала международное сообщество защитить права пленного Карена Казаряна
|Партия "Еркир Цирани" осуждает "скоординированную атаку на СМИ"
|Мандат Анджея Каспршика продлен в 23-ий раз
|Туркменистан инициирует разработку Специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|МЧС Армении опубликовало имена граждан Армении, пострадавших в ДТП под Ставрополем
|Правительство Армении почтило минутой молчания память погибших в сумгаитских погромах
|Никол Пашинян: У нас есть национальная повестка - достижение наших национальных целей
|Карасин: Вопрос с назначением генсека ОДКБ непростой, работы над ним продолжаются
|Посол Франции в Армении Джонатан Лакот посетил Гюмри, где встретился с акторами, способствующими продвижению Франкофонии
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|Никол Пашинян и Aятолла Сейед Али Хаменеи согласились в том, что комплексное решение по Карабаху конфликта возможно исключительно мирным путем
|Зара Аматуни: МККК в рамках своего мандата продолжит мониторинг условий содержания Карена Казаряна
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|Арман Татоян потребовал разъяснения у мэра Еревана и министра экономического развития и инвестиций по вопросу выдворения СМИ с занимаемых территорий
|Россия предложила США сравнить ситуации в Венесуэле и на Гаити
|Трамп встретился с Кимом и предрек успех саммиту в Ханое
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|Саломе Зурабишвили Алиеву: Продолжающая оккупация территорий Грузии и Азербайджана мешает развитию двух стран
|Парламентарии Арцаха призывают международные правозащитные организации признать и осудить геноцид армян в Сумгаите
|МИД Армении: Всем пострадавшим в ДТП под Ставрополем оказывается необходимая помощь
|Секретарь Совбеза Армении и вице-президент THALES Group обсудили перспективы сотрудничества
|Министр образования Армении категорически опроверг обвинения в преследовании членов бывшей правящей партии
|Министерство образования и науки планирует с сентября повысить зарплаты учителям
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