Четверг, 28 Февраля 2019 21:52

АрмИнфо. В структуре полиции в ближайшее время также будут осуществлены сокращения, но в тоже время, мы проведем ряд реформ. Об этом 28 февраля в беседе с журналистами заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян. Он отметил, что одна из реформ предполагает создания патрульно-постовой службы на базе дорожной полиции.

"То есть ППС и Дорожная полиция будут объединены в единую структуру. Назвать полные масштабы оптимизации в процентном соотношении сложно. Но, в тоже время могу отметить, что, безусловно, оптимизация затронет всю систему полиции без исключения.

Осипян заметил, что на сегодняшний день число полицейских охраняющих порядок составляет 9.000. Что касается данных о войсках полиции, Осипян отметил: "Данные связанные с войсками полиции представляют конфиденциальную информацию. Что касается повышения зарплат сотрудникам полиции, Валерий Осипян отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня.

Начальник полиции Армении также заверил, что криминальные элементы как во время предвыборной агитации, так и сейчас "укладывают на асфальт". "Ничего не изменилось, мы продолжаем вести активную борьбу с преступностью. Как раз недавно у нас был подобный случай", - отметил Осипян.

В тоже время начальник полиции не стал исключать и того, что в ближайшее время возможны новые задержания. "Что касается "возвращения" на Родину ряда фигурантов в очень громких уголовных делах, то мы ведем работы в этом направлении. Это довольно длительный процесс, мы знаем, где находится большинство из них, но проблема их выдачи связана не с Арменией, а с теми странами, где они сейчас находятся. Однако, мы делаем все возможное", - заключил Осипян.