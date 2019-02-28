Четверг, 28 Февраля 2019 21:44

АрмИнфо. Начальник полиции Армении не исключает, что примет участие в митинге и шествии 1 марта. Об этом 28 февраля в парламенте Армении в беседе с журналистами заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян. Он заявил, что, безусловно, так как митинг является публичным мероприятием, то сотрудники полиции будут выполнять свои обязанности.

Что касается того, станут ли стражи порядка принимать участие непосредственно в митинге, Осипян заявил, что это личное дело каждого. "С нашей стороны не будет каких-либо давлений на сотрудников полиции. И они смогут сами решать будут ли они принимать участие в митинге или нет. Те, кто в это время не будет находиться на службе волен использовать свое свободное время так, как ему заблагорассудится. Но я все же считаю, что это не митинг, а скорее дань памяти", - подчеркнул начальник полиции Армении. Отметим, что завтра 1 марта, премьер-министр намерен организовать шествие, а затем и митинг в память жертв погибших 1 марта 2008 года. Напомним, что в результате столкновений на митингах оппозиции, последовавших президентским выборам в Армении 2008 года, на которых де-юре победу одержал Серж Саргсян, 1 марта погибли 10 человек. Расследование по делу продолжается до сих пор. В рамках дела по обвинению в свержении конституционного строя проходят второй президент Армении Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных должностных лиц того времени. Напомним, что нынешний премьер Никол Пашинян являлся активным сторонником Левона Тер- Петросяна. После событий 1 марта 2008 года Пашинян был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков на 7 лет, и, отсидев 2 года, был выпущен на свободу.