Четверг, 28 Февраля 2019 21:41

АрмИнфо. Мы провели нашу встречу с начальником полиции Армении, так как нас сильно обеспокоил тот факт, что в последнее время в стране наметился рост преступность. Об этом 28 февраля в беседе с журналистами заявила глава фракции блока "Мой шаг" Лилит Макунц.

"Мы все были обеспокоены причиной роста преступности. Также мы задали вопрос о том, что могло этому способствовать и какие шаги предпринимают наши правоохранительные органы для стабилизации ситуации", - заявила глава фракции.

Макунц заметила, что в беседе начальник полиции представил членам блока причины сложившейся ситуации. "Одна из причин связана с амнистией. А другая обусловлена тем, что увеличилось число людей, которые подают жалобы в полицию", - подчеркнула депутат.

Также глава фракции "Мой шаг" заявила, что Осипян заверил членов блока, что ситуация находится под контролем полиции и предпринимаются необходимые шаги для стабилизации ситуации. "В частности, было установлено, что наиболее благоприятными для преступников являются места с плохим, слабым освещением, а также те многоэтажные здания, где нет камер видеонаблюдения. Таким образом, мы решим сразу несколько проблем. В стране будет улучшена система освещения, а также в многоэтажных домах будут установлены видеокамеры. Это привет к определенному снижению роста преступности", - заверила депутат.

Также депутат заметила, что был обсужден вопрос, связанный с низкими зарплатами в системе полиции.

В свою очередь Валерий Осипян также не стал отрицать, что в последнее время в стране наблюдается рост преступности. "Да, это безусловно так, и безусловно, это проблема, но не стоит беспокоиться, все находится под нашим контролем", - заверил Осипян.

Начальник полиции отметил, что большинство преступлений, на сегодняшний день составляют кражи. "Но в тоже время мы достигли успехов в борьбе с коррупцией, а также есть достижения в предотвращении преступлений против личности, против несовершеннолетних", - подчеркнул он.

Осипян заметил, что одной из причин роста преступности, безусловно, является амнистия, хотя, по его словам, не следует связывать с ней все преступления. "Получается, что из вышедших на свободу по амнистии, 58 человек совершили в общей сложности 104 преступления. Многие из них вновь были арестованы", - отметил начальник полиции Армении.

Также начальник полиции заметил, что после революции граждане стали чаше обращаться в полицию. "Если раньше некоторые преступления замалчивались, теперь о них говорят в открытую. Так во второй половине 2018 года в полицию обратилось на 807 граждан больше, чем за аналогичный период 2017 года", - заключил Осипян.

Отметим, что после объявления амнистии в стране повысился рост преступности. В частности, участились квартирные кражи.

Напомним, что в прошлом году была объявлена амнистия, согласно которой, многие заключенные вышли на свободу.