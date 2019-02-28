Четверг, 28 Февраля 2019 21:35

АрмИнфо. Контрольная служба мэрии Еревана обнаружила несоответствия между фактической и закрепленной в договорах территорий, которые арендуют или же пользуются ими на безвозмездной основе некоторые организации, располагающиеся в здании, расположенном по адресу ул. Бузанди 1/3. В этом здании находятся СМИ, которых хочет выселить хозяйка здания в лице столичной мэрии.

Согласно сообщению, предоставленному мэрией, по результатам исследования были выявлены очевидные правонарушения. Данные были переданы в 6-й отдел Полиции РА по борьбе с организованной преступностью.

Напомним, что ряд армянских СМИ, редакции которых находятся в здании по адресу Бюзанда 1/3, находящемся на балансе мэрии Еревана, получили уведомление от столичной администрации, в котором им необоснованно предлагается в кратчайшие сроки покинуть занимаемые территории. Аналогичные уведомления от Госкомитета по управлению имуществом Министерства экономического развития и инвестиций РА были направлены также действующим СМИ по адресу Аршакуняца, 2 и Исаакяна, 28.

Отметим, что в здании по адресу Бюзанда 1/3 находятся редакции газеты <Грапарак>, телеканала А1+, информагентство АРКА, агентства расследовательской журналистики <Хетк>, портал <Айели.ам>. Аналогичные уведомления получили некоторые СМИ (в том числе ИА АрмИнфо), действующие по адресам Аршакуняц 2 и Исаакяна 28 (дома печати), находящиеся на балансе Комитета по управлению госимуществом при Минэкономразвития.