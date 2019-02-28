Четверг, 28 Февраля 2019 18:32

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Тигран Авинян в ходе встречи с послом КНР в РА Тянем Эрлуном подчеркнул, что армянское правительство придает серьезное значение эффективному взаимовыгодному сотрудничеству, сложившемуся с Китаем и продолжит осуществлять практические шаги по их углублению.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РА, стороны обсудили возможности расширения повестки армяно-китайского экономического сотрудничества, в этой связи отметив важную роль межправкомиссии, очередное заседание которого состоится в обозримом будущем. Собеседники детально обсудили возможности увеличения объемов экспорта алкогольной продукции и армянских продуктов на китайский рынок, реализацию новых проектов в энергетической и транспортной сферах.

В контексте стимулирования туризма и бизнес-контактов, была подчеркнута важность либерализации визового режима. На встрече также затрагивались вопросы, связанные с безвозмездной помощью оказываемой Армении Китаем.

По данным Статкомитета РА, объем внешнеторгового оборота между Арменией и Китаем по итогам 2018 года составил $771.1 млн, увеличившись в годовом разрезе на 29,3%. И этот рост был обеспечен за счет увеличения объемов импорта на 39% - до $663.9 млн. При этом экспорт оказался в спаде - на 9,5%, составив $107.2 млн. Как по объему внешнеторгового оборота, так и по объему импорта Китай удерживает вторую позицию среди стран-торговых партнеров Армении.