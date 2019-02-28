Четверг, 28 Февраля 2019 18:18

АрмИнфо. Невозможно раскрыть дело 1-ого марта 2008 года без привлечения в процесс первого президента Левона Тер-Петросяна, в то время возглавлявшего оппозиционное движение. Об этом на пресс-конференции заявила лидер партии "Еркир цирани" Заруи Постанджян.

По ее словам, существовал изначально запланированный сценарий, согласно которому во время оппозиционных митингов должны были быть жертвы. <Целью Тер-Петросяна в 2008 году не была просто смена власти. Если бы он этого хотел, то смена власти произошла бы уже 26 февраля, когда пришедшие на митинг, организованный в поддержку Сержа Саргсяна, присоединились к сторонникам оппозиции. Это была реальная сила, в этот день можно было вынудить власти уйти. Но Тер-Петросян не сделал этого, он ждал. В его план входили события 1 марта>,- заявила Постанджян.

Уже 1 марта, как заверила Постанджян, она вместе с несколькими политическими деятелями побывала в штабе Тер-Петросяна, проинформировав его, что собравшийся у памятника Мясникяна народ требует встречи с ним: <Мы ему сказали, что если не пойдет к памятнику Мясникяна, будут столкновения. Тер-Петросяна отказался идти, он сказал, что это не его народ, он их не собирал, это спонтанный митинг, и ему нечего туда идти>.

По утверждению Постянджян, было изначально запланировано, что первой жертвой должен был быть полицейский. <И так бы случилось, если бы этого полицейского своим телом не прикрыл наш соратник Армен Мартиросян, который в результате столкновений получил ранения. Кто были люди, намеревавшиеся убить полицейского, до сих пор не установлено>,- рассказала она.

Постянджян также посчитала странным тот факт, что во время столкновений команда Тер- Петросяна не прибыла на место происшествия. <Однозначно, что они вели все к тому, чтобы были жертвы. Я это говорю, как очевидец событий 1 марта>,- заявила Постанджян.

Отметим, что в результате столкновений на митингах оппозиции, последовавших президентским выборам в Армении 2008 года, на которых де-юре победу одержал Серж Саргсян, 1 марта погибли 10 человек. Расследование по делу продолжается до сих пор. В рамках дела по обвинению в свержении конституционного строя проходят второй президент Армении Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных должностных лиц того времени.

Напомним, что нынешний премьер Никол Пашинян являлся активным сторонником Левона Тер- Петросяна. После событий 1 марта 2008 года Пашинян был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков на 7 лет, и, отсидев 2 года, был выпущен на свободу.