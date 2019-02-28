Четверг, 28 Февраля 2019 18:10

АрмИнфо. Глава офиса Сержа Саргсяна Наири Петросян после многолетнего перерыва возвращается на работу в Министерство иностранных дел. Об этом Петросян написал на своей страничке в Facebook.

Отметим, что Петросян до назначения помощником президента Сержа Саргсяна работал в МИД в качестве пресс-секретаря.

Как проинформировал Петросян, после него офис Сержа Саргсяна будет возглавлять бывший начальник Управления по связям с общественностью аппарата президента Мэри Арутюнян.