Четверг, 28 Февраля 2019 17:16

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян почтил память жертв Сумгаитских погромов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян посетил мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" и возложил венок к хачкару, установленному в память о жертвах Сумгаитских погромом.

"Сегодня армяне по всему миру вспоминают преступление, произошедшее 27-28 февраля 1988 года. В ответ на мирные митинги армянского населения Арцаха, которые реализовывали свое право на самоопределение, Советский Азербайджан в городе Сумгаит организовал массовую кровавую расправу над армянами. Сотни наших соотечественников были убиты на почве национальной вражды, другие подверглись жестокому насилию и варварству, были насильственно изгнаны", - подчеркнул президент Армении.

Саркисян подчеркнул, что сумгаитские преступления не имеют срока давности, и нужно сделать всё, чтобы это страшное преступление было строго осуждено международным сообществом, а также удостоено признания и правильной оценки.

Президент Армении также возложил цветы к вечному огню и воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян в Османской империи.