Четверг, 28 Февраля 2019 17:15

АрмИнфо. Страшный, кровавый карабахский конфликт принес смерть и страдания многим невинным людям - и азербайджанцам, и армянам. Об этом 28 февраля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу прокомментировать, кем был организован визит российских депутатов на антиармянское мероприятие в Баку.

"Россия всегда считала и продолжает считать это огромной трагедией. Хотя это известная позиция, всё же хотелось ее еще раз подтвердить - наша страна прилагает значительные, очень большие, решительные усилия по содействию сторонам в поиске мирного урегулирования этого конфликта. Мы и впредь будем уделять этому вопросу первостепенное внимание в контексте нашей политики в данном регионе и подходов формирования российского курса в этом направлении", - подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что МИД России не являлось соучредителем и соорганизатором мероприятия в Баку. И в этом контексте российский дипломат посоветовала задать этот вопрос непосредственным участникам мероприятия. "Официальная позиция Москвы по этому вопросу хорошо известна, и я ее еще раз повторила", - резюмировала Захарова.

Отметим, что 26 февраля известные российские политики, ученые и общественные деятели приняли участие во всенародном марше в Баку в память жертв Ходжалинской трагедии. В шествии приняли участие прибывшие из России зампред комитета Государственной думы по международным делам Ирина Роднина, член комитета Госдумы по экономической политике Алексей Журавлев, зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, член комитета по охране здоровья Татьяна Цыбизова, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев и депутат Денис Парфенов. В марше также участвуют известные российские эксперты Игорь Коротченко, Александр Шатилов, Александр Руснак, Сергей Марков, Дарья Гревцова, Алексей Бычков и др.

К факту участия российских общественно-политических деятелей в бакинском мероприятии накануне на пленарном заседании Совета Федерации России обратился спикер парламента РА Арарат Мирзоян, выразив недоумение этим фактом, и особенно тем, что в мероприятии приняли участие члены межпарламентской комиссии по сотрудничеству Армения-Россия.