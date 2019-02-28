Четверг, 28 Февраля 2019 17:11

АрмИнфо. Член Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф выступил с заявлением, приуроченным 31-ой годовщине погромов армян в азербайджанском Сумгаите.

Напомним о тысячах жертв и искалеченных жизней в результате погромов в Сумгаите, Шифф подчеркнул, что Баку не приложилусилий для того, чтобы наказать виновных. <Вместо этого, Баку по сей день отрицает участие властей АР в подстрекательстве к насилию>, - подчеркнул он.

По его словам, продолжением подобной политики Баку стало убийство азербайджанским военнослужащим Рамилем Сафаровым в 2004 году спящего армянского офицера Гургена Маргаряна. Впоследствии, как напоминает конгрессмен, Сафаров был героизирован в Азербайджане.

Обращаясь к спикеру Конгресса, он напомнил, что в этом году будет отмечаться 104-ая годовщина Геноцида армян в Османской Турции: <Мы не должны позволить, чтобы подобные преступления против человечности оставались непризнанными, независимо от того, произошли они вчера, 30 или 100 лет назад.

Сегодня предлагаю почтить память убитых во время зверских погромов в Сумгаите. Господин спикер, это наш нравственный долг осудить преступления, мотивированные ненавистью и помнить о жертвах в надежде, что история не повторится>, - резюмировал Шифф.