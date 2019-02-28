Четверг, 28 Февраля 2019 16:47

АрмИнфо. Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил стоящие перед Правительством цели, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Недавно были объявлены особо важные новые меры «Әлеуметтік қамқорлық». Глава государства уделяет большое внимание развитию социальной сферы и улучшению качества жизни каждого гражданина.

Новые социальные инициативы Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық» должны вывести нашу страну на качественно новый уровень социального развития», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства РК. По его словам, экономические достижения в первую очередь должны быть направлены на повышение благосостояния каждого человека. «Поэтому повышение качества жизни населения и развитие Казахстана, как социально ориентированного государства, являются одним из главных приоритетов», - отметил Премьер-Министр РК.

Аскар Мамин назвал основные направления деятельности. «Необходимо реализовать следующие мероприятия: повышение доходов и поддержка малообеспеченных слоев населения, обеспечение жильем малообеспеченных и многодетных семей, развитие социальной инфраструктуры и комплексное развитие регионов», - заключил он.

Вместе с тем, премьер поручил не допускать бюрократии и формализма при реализации поручений Главы государства. «Необходимо поручения Главы государства по социальной помощи гражданам выполнить качественно и в срок. Правительство должно провести плодотворную работу по поддержке нуждающихся граждан.

Здесь не должно быть места формализму и бюрократии. Необходимо решить проблемы простых граждан», - сказал Аскар Мамин. Глава кабмина добавил, что все государственные органы должны провести эффективную работу в этом направлении.