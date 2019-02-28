Четверг, 28 Февраля 2019 16:17

АрмИнфо.28 февраля 1989 года на митинге у здания Союза писателей в Алматы было принято решение о создании антиядерного движения «Невада-Семипалатинск».

Идейным вдохновителем первой казахстанской неправительственной организации стал выдающийся писатель, поэт и дипломат Олжас Сулейменов, который в июне 1989 года на I съезде депутатов СССР изложил цели, задачи и требования организации.

29 августа 1991 года напряженная борьба за прекращение ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне увенчалась успехом. Не дожидаясь согласования союзного центра, Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона». Казахстан первым сделал реальный шаг к всеобщему ядерному разоружению: закрыл Семипалатинский испытательный ядерный полигон – четвертый в мире по своей разрушительной мощи ядерный потенциал.

Движение «Невада-Семипалатинск» заложило основы успешной антиядерной политике Казахстана на мировом уровне. На протяжении всего периода c момента обретения независимости наше государство принимает активное участие в глобальном процессе ядерного нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, демонстрируя твердую приверженность укреплению соответствующих международных институтов и механизмов.

Ответственная политика Казахстана в этой области не только способствует формированию положительного имиджа Казахстана в мировом сообществе, но и вносит существенный вклад в упрочение глобальной безопасности. С целью преодоления продолжающегося застоя во всемирном разоруженческом процессе Казахстан регулярно выступает с новыми инициативами, направленными на снижение ядерной угрозы и продвижение к миру, свободному от ядерного оружия.

Как известно, на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул инициативу о достижении к 100-летию ООН мира без ядерного оружия.

С целью претворения в жизнь многосторонних подходов к ядерному топливному циклу Казахстан разместил на своей территории международный банк низкообогащенного урана под управлением МАГАТЭ. Кроме того, для содействия вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний лидер Казахстана инициировал международный проект «АТОМ» (Abolish Testing – Our Mission).

В рамках этого инновационного проекта любой житель планеты может подписаться под онлайн-петицией к правительствам государств мира с призывом навсегда отказаться от ядерных испытаний и добиться скорейшего вступления договора в силу.

Значимым достижением нашей страны в этой области можно считать объявление ООН даты закрытия Семипалатинского полигона 29 августа Всемирным днем действий против ядерных испытаний.

Кроме того, в сфере нераспространения и ядерного разоружения огромное значение имеют такие инициативы Республики Казахстан, как учреждение, совместно с нашими соседями, зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, которая стала пятой по счету на планете; предложения о принятии в рамках ООН Всеобщей декларации безъядерного мира; а также поддержка создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.