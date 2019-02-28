Четверг, 28 Февраля 2019 16:14

АрмИнфо. Преобладающее большинство жителей Еревана и Гюмри убеждены, что 102-ая российская база обеспечивает безопасность Армении и поддерживает стабильность в регионе. Таковы результаты социологического опроса, проведенного экспертным клубом "Глас народа".

В опросе, проведенном в Ереване и Гюмри на тему "102-ая российская военная база в Армении: за и против" участвовали 1200 респондентов.

Так, согласно опросу, 65% респондентов считают, база обеспечивает безопасность Армении и поддерживает стабильность в регионе, 9%

считают, что база негативно отражается на суверенитете и национальных интересах республики, а 26% полагают, что она не играет никакой роли.

На вопрос ощущают ли они какую-либо опасность или неудобства для себя лично в связи с нахождением российских военных на территории Армении, 58% ответили, что отношение к ним у них и их окружения позитивное и доброжелательное, 9% - да, присутствует серьезная обеспокоенность из-за случавшихся ранее бытовых инцидентов и 33% респондентов не задавался этим вопросом.

Примечательно также, что 58% опрошенных убеждены, что акции протеста против дислокации базы в Гюмри провокационные, и выгодны в первую очередь враждебным Армении странам. Меж тем 54 % полагают, что эти акции не отражают реальных настроений в обществе, еще 12 % респондентов считают, что проводимые акции свидетельствуют о наличии реального запроса в армянском обществе на пересмотр статуса российского военного присутствия в стране.

Заметим, что 87% опрошенных также убеждены, что Армения находится под постоянной угрозой нападения со стороны Азербайджана и Турции,

0.5% респондентов считают, что для Армении не существует каких-либо серьезных военных угроз, 12% - некоторые соседние страны враждебны Армении, но реальной военной опасности они не представляют.

На вопрос, как Армения должна обеспечивать свою безопасность, 61% респондентов ответили, что Россия является ключевым военно-политическим союзником Армении и должна продолжать им оставаться, 13% считают, что безопасность Армении должна обеспечиваться НАТО и Европейским союзом, 26% - Армения может защищать себя только сама.

Эксперт общественного клуба "Глас народа" Арман Гукасян, представляя результат опроса, заметил, что в последние годы в армянском общественно-политическом и информационном пространстве традиционно тесный военно-политический союз Армении с Россией и, в особенности, размещенная в Гюмри 102-ая российская военная база стали объектами постоянной критики со стороны отдельных общественных деятелей и СМИ. По его словам, каждый бытовой случай с участием российских военных активно политизировался и превращался в повод для медийных атак. Эксперт убежден, что организаторы всех этих акций не являются независимыми общественными активистами, а действуют в первую очередь в интересах внешних сил, заказчики этих акций находятся на Западе, которые поддерживают лояльных ему общественных деятелей за счет разного рода грантового финансирования. "Очевидно, что проводимые против российского военного присутствия акции не имеют широкой общественной поддержки в Армении. Тем не менее, возникающий таким образом негативный информационный фон может в итоге подорвать все еще прочный фундамент российско-армянских отношений, которые носят исключительно взаимовыгодный характер" - отметил эксперт.