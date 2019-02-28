Четверг, 28 Февраля 2019 16:05

АрмИнфо. В Армении будут ужесточены условия организации лотерей и азартных игр. Правительство

РА на заседании 28 февраля выдало положительное заключение по проекту поправок в законе "О лотереях", разработанных депутатами парламента Алленом Симоняном и Наирой Зограбян. Заключение кабмина в установленном законом порядке будет представлено в парламент страны.

Как отметил министр финансов РА Атом Джанджугазян, авторы законопроекта предлагают ограничить деятельность игровых автоматов и других азартных игр, включая тотализаторы. Речь, в частности, идет о возможности их организации лишь в четырех зонах республики - Цахкадзоре, Севане, Джермуке и Мегри.

"Так будет гораздо труднее увлечься азартными играми", - сказал министр. Он добавил, что законопроект предусматривает применение штрафных санкций за нарушение установленного порядка. Кроме того, предлагается установить возрастной ценз, ограничить участие в игре лиц, признанных недееспособными, заблокировать сайты организаторов азартных игр в общественных местах и установить ограничения на оплату наличными средствами. Исполнительный орган также потребует предоставления финансовых гарантий для защиты интересов участников игр.

Правительство считает целесообразным установить гарантию в размере госпошлины, а именно - в 500 миллионов драмов. Также предлагается блокировать доступ к онлайн-казино в объектах общественного значения (кафе, бары, рестораны, гостиницы, интернет-клубы, заправочные станции, торговые залы и прочее). В противном случае владельцы заведения будут оштрафованы на миллион драмов.