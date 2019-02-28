Четверг, 28 Февраля 2019 15:32

АрмИнфо. Министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян опровергает слова известного российского журналиста Владимира Соловьева о том, что друг телеведущего, некто Сиран, пожелал инвестировать крупную сумму в армянскую экономику, но ему не дали, потому что он родом из Карабаха. Об этом он заявил корреспонденту АрмИнфо.

Отметим, что российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев в ходе прямого эфира радиостанции "Вести FM" заявил, что огорчен тем, что "новая власть Армении ведет себя более, чем странно".

Соловьев рассказал, что будто его друг некий Сиран, карабахский армянин, который делал бизнес в России, а потом в ОАЭ, "человек абсолютно святой", хотел вложить в Армению миллиард долларов, но ему это сделать не дали. "Он патриот-патриот, который дикое количество денег вложил в Карабах м в саму Армению, очень любит свою Родину, но сейчас ему не дают возможность осуществить свой проект только из-за того, что он родом из Карабаха. Зачем? Я не могу поверить то, что новый премьер-министр эти вещи осознанно может делать, потому что это противоречит всем тем принципам, которые он объявлял", - заявил журналист.

Соловьев и его гость - эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров призвали власти Армении не делить армян на "айастанцев" и "карабахцев".

По словам Хачатряна, он не знаком с выступлением Соловьева. Тем не менее, как указал министр, это утверждение по поводу некоего Сирана, не соответствует действительности. "Если бы правительству Армении поступило соответствующее предложение, я был бы осведомлен об этом. Но предложения вложить миллиард не было, как, собственно и отказа. Следовательно, данное заявление телеведущего, если и было, не соответствует действительности",- подчеркнул глава Минэкономразвития и инвестиций Армении.

Отметим, что бывший депутат Госдумы РФ Семен Багдасаров запомнился широкой армянской общественности одним своим, сделанным несколько лет

назад, броским заявлением с парламентской трибуны, в котором сказал, что <Арменией правят олигархи с ментальностью владельцев бетономешалки>.