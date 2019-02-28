Четверг, 28 Февраля 2019 15:17

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в РА Джонатана Лакота, директора Армянской миссии USAID Дебору Гризер и членов делегации Госсовета Франции, находящихся в Армении по приглашению USAID - в рамках программы "Укрепление избирательных процессов и политической ответственности".

Приветствуя гостей, спикер НС отметил, что реформы избирательного законодательства, становление избирательной системы и развитие соответствующих институтов - важная часть политической повестки РА.

Лакот, отметив важность встреч в подобном формате, подчеркнул, что находящиеся в Армении представители различных международных структур заинтересованы в двустороннем сотрудничестве. Дебора Гризер заверила, что USAID готово к продолжению и претворению в жизнь совместно реализуемых программ. Глава парламента по просьбе гостей представил предстоящие шаги в реформах Избирательного кодекса и в борьбе с коррупцией, необходимое правовое урегулирование.

Собеседники подчеркнули важность активного взаимодействия НС и функционирующих в Армении международных структур, обмена опытом. Спикер парламента выразил готовность содействовать еще большему расширению сотрудничества.