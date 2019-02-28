Четверг, 28 Февраля 2019 15:15

АрмИнфо. Седьмые летние Панармянские игры пройдут в Армении с 5 по 17 августа. Решение об этом принято на заседании правительства РА 28 февраля.

Согласно справке - обоснованию проекта решения, в целях успешного проведения игр сформирован организационный комитет, состав которого также утвержден сегодняшним решением Кабмина. Председателем оргкомитета стал вице-премьер Тигран Авинян, в состав вошли вице-спикер Лена Назарян, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, министр образования и науки Араик Арутюнян, министр территориального управления и развития Сурен Папикян и др.

Панармянские международные соревнования проводятся с 1999 года, в них участвуют спортсмены- армяне всего мира. Целью Панармянских игр

является объединение армян из разных стран посредством спорта, укрепление связей между Арменией и диаспорой.