|Министр экономического развития и инвестиций Армении опровергает Владимира Соловьева
|Перспективы армяно-французского сотрудничества обсудили спикер парламента Армении и посол Франции в РА
|Седьмые летние Панармянские игры пройдут в Армении с 5 по 17 августа
|Гаджиев ответил Пашиняну: Изменение формата переговоров не может быть темой обсуждений
|СНБ Армении обнародовала подробности, связанные со скандалом в Государственной контрольной службе
|Предложение Эдмона Марукяна приравнять один день заключения в УИУ к 1,5 было отклонено
|Лайчак: Председательство Словакии привержено поддержке мирного и устойчивого урегулирования карабахского конфликта путем переговоров
|Фрэнк Поллоун выступил с заявлением в годовщину Сумгаитских погромов
|Давид Санасарян: <Даже в гробу я буду бороться с коррупцией>
|Заседание Совета попечителей ЕГУ по вопросу выражения недоверия ректору Араму Симоняну провалилось
|Ереван: Погромы армян в Сумгаите - это перманентное проявление ненависти и ксенофобии
|ГНКО "Дом шахмат имени Тиграна Петросяна" и "Олимпийская детско-юношеская спортшкола шахмат и шашек имени Г. Гаспаряна" объединены
|Аппарату премьер-министра Армении будут увеличены расходы на служебные командировки
|В Армении намерены торжественно отметить 60-летие Национального героя Армении и Арцаха Вазгена Саркисяна
|Карасин и Абашидзе в Праге детально обсудили перспективы открытия транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию
|Зампредседателя постоянной комиссии парламента по внешним связям и посол Индии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Межведомственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести лиц Армении призвала международное сообщество защитить права пленного Карена Казаряна
|Партия "Еркир Цирани" осуждает "скоординированную атаку на СМИ"
|Мандат Анджея Каспршика продлен в 23-ий раз
|Туркменистан инициирует разработку Специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|МЧС Армении опубликовало имена граждан Армении, пострадавших в ДТП под Ставрополем
|Правительство Армении почтило минутой молчания память погибших в сумгаитских погромах
|Никол Пашинян: У нас есть национальная повестка - достижение наших национальных целей
|Карасин: Вопрос с назначением генсека ОДКБ непростой, работы над ним продолжаются
|Посол Франции в Армении Джонатан Лакот посетил Гюмри, где встретился с акторами, способствующими продвижению Франкофонии
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го февраля
|Пашинян встретился с Али Лариджани
|Корпоративные клиенты Beeline могут сами настраивать тарифный план под нужды своего бизнеса
|Никол Пашинян и Aятолла Сейед Али Хаменеи согласились в том, что комплексное решение по Карабаху конфликта возможно исключительно мирным путем
|Зара Аматуни: МККК в рамках своего мандата продолжит мониторинг условий содержания Карена Казаряна
|В Германии раскрыли суммы "гитлеровских пенсий" в Бельгии
|Арман Татоян потребовал разъяснения у мэра Еревана и министра экономического развития и инвестиций по вопросу выдворения СМИ с занимаемых территорий
|Россия предложила США сравнить ситуации в Венесуэле и на Гаити
|Трамп встретился с Кимом и предрек успех саммиту в Ханое
|Манвел Григорян решением суда останется под арестом
|Саломе Зурабишвили Алиеву: Продолжающая оккупация территорий Грузии и Азербайджана мешает развитию двух стран
|Парламентарии Арцаха призывают международные правозащитные организации признать и осудить геноцид армян в Сумгаите
|МИД Армении: Всем пострадавшим в ДТП под Ставрополем оказывается необходимая помощь
|Секретарь Совбеза Армении и вице-президент THALES Group обсудили перспективы сотрудничества
|Министр образования Армении категорически опроверг обвинения в преследовании членов бывшей правящей партии
|Министерство образования и науки планирует с сентября повысить зарплаты учителям
|Вардан Тоганян: Мы возмущены участием российских парламентариев в шествии в Баку, который носил явно антиармянский характер
|В рамках визита премьер-министра Армении в Иран подписаны два документа
|Айк Конджорян: Замечательно, что нам есть что сказать не только о Карабахе, но и об укреплении демократии в стране
|Никол Пашинян: Армяно-иранское сотрудничество способствует укреплению мира и стабильности в регионе
|Баку отреагировал на заявление главы Минобороны Армении
|В Брюсселе прошло заседание Совместного Комитета ЕС – Туркменистан
|Азербайджанский суд по надуманным статьям приговорил армянского пленного к 20 годам тюрьмы
|Спикер парламента Армении в Москве с сожалением констатировал участие некоторых российских коллег в антиармянских акциях, прошедших в Баку
|Очевидец: Азербайджанцы готовились к резне армян в Сумгаите еще в 1987 году
|Арарат Мирзоян в Совете Федерации России напомнил о резне армян в Сумгаите
|Мирзоян: Армения считает Россию своим стратегическим партнером - это приоритет внешней политики правительства Пашиняна
|Арарат Мирзоян в Совете Федерации России коснулся карабахского вопроса
|Армянская Ассамблея Америки призвала конгрессменов США выступить с заявлением, осуждающим погромы в Сумгаите
|Никол Пашинян прибыл в Тегеран
|Аналитик: Напряжение в отношениях США-Россия влияет на Карабах
|Пашинян: Армения высоко ценит теплое и заботливое отношение иранских властей к армянской общине
|Пашинян о санкциях в отношении Ирана: Конструктивный подход Армении может стать позитивным фактором в поиске решений возникших проблем
|Пашинян: Цель моего визита в Тегеран - продвижение армяно-иранской повестки взаимодействия
АрмИнфо. Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно участия Арцаха в переговорном процессе.
Гаджиев напомнил, что переговорный процесс ведется между Арменией и Азербайджаном как сторонами конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что формат переговоров по урегулированию карабахского конфликта известен, и его изменение не является и не может быть темой обсуждения. "Проведение трех встреч между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, четырех встреч между главами МИД Азербайджана и Армении после смены власти в РА - наглядный пример того, что переговоры проводятся на основе существующего формата. Утверждения руководства Армении об изменении формата переговорного процесса не что иное, как попытки умышленно загнать переговоры в тупик, и сорвать переговорный процесс. Ответственность за это полностью ложится на Армению", - заключил Гаджиев.
Ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян в Тегеране на встрече с представителями армянской общины, отвечая на вопрос одного из присутствующих заявил, что одной из приоритетных задач правительства Армении является повышение уровня субъектности Карабаха в переговорах. "Должны встретиться с президентом Азербайджана. Это будет встреча без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата. Пока не достигли согласия вокруг формата, контакты нельзя считать официальными переговорами. Я говорю от имени Армении, потому я - премьер-министр Армении. Я не говорю от имени Арцаха, потому что в Арцахе есть своя власть. Должны сделать все, чтобы Карабах получил новый уровень субъектности в переговорном процессе", - отметил Пашинян.
|Министр экономического развития и инвестиций Армении опровергает Владимира Соловьева
|Перспективы армяно-французского сотрудничества обсудили спикер парламента Армении и посол Франции в РА
|Седьмые летние Панармянские игры пройдут в Армении с 5 по 17 августа
|Гаджиев ответил Пашиняну: Изменение формата переговоров не может быть темой обсуждений
|СНБ Армении обнародовала подробности, связанные со скандалом в Государственной контрольной службе
|Предложение Эдмона Марукяна приравнять один день заключения в УИУ к 1,5 было отклонено
|Лайчак: Председательство Словакии привержено поддержке мирного и устойчивого урегулирования карабахского конфликта путем переговоров
|Фрэнк Поллоун выступил с заявлением в годовщину Сумгаитских погромов
|Давид Санасарян: <Даже в гробу я буду бороться с коррупцией>
|Заседание Совета попечителей ЕГУ по вопросу выражения недоверия ректору Араму Симоняну провалилось
|Ереван: Погромы армян в Сумгаите - это перманентное проявление ненависти и ксенофобии
|ГНКО "Дом шахмат имени Тиграна Петросяна" и "Олимпийская детско-юношеская спортшкола шахмат и шашек имени Г. Гаспаряна" объединены
|Аппарату премьер-министра Армении будут увеличены расходы на служебные командировки
|В Армении намерены торжественно отметить 60-летие Национального героя Армении и Арцаха Вазгена Саркисяна
|Карасин и Абашидзе в Праге детально обсудили перспективы открытия транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию
|Зампредседателя постоянной комиссии парламента по внешним связям и посол Индии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Межведомственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести лиц Армении призвала международное сообщество защитить права пленного Карена Казаряна
|Партия "Еркир Цирани" осуждает "скоординированную атаку на СМИ"
|Мандат Анджея Каспршика продлен в 23-ий раз
|Туркменистан инициирует разработку Специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|МЧС Армении опубликовало имена граждан Армении, пострадавших в ДТП под Ставрополем
|Правительство Армении почтило минутой молчания память погибших в сумгаитских погромах
|Никол Пашинян: У нас есть национальная повестка - достижение наших национальных целей
|Карасин: Вопрос с назначением генсека ОДКБ непростой, работы над ним продолжаются
|Посол Франции в Армении Джонатан Лакот посетил Гюмри, где встретился с акторами, способствующими продвижению Франкофонии
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го февраля
|Пашинян встретился с Али Лариджани
|Корпоративные клиенты Beeline могут сами настраивать тарифный план под нужды своего бизнеса
|Никол Пашинян и Aятолла Сейед Али Хаменеи согласились в том, что комплексное решение по Карабаху конфликта возможно исключительно мирным путем
|Зара Аматуни: МККК в рамках своего мандата продолжит мониторинг условий содержания Карена Казаряна
|В Германии раскрыли суммы "гитлеровских пенсий" в Бельгии
|Арман Татоян потребовал разъяснения у мэра Еревана и министра экономического развития и инвестиций по вопросу выдворения СМИ с занимаемых территорий
|Россия предложила США сравнить ситуации в Венесуэле и на Гаити
|Трамп встретился с Кимом и предрек успех саммиту в Ханое
|Манвел Григорян решением суда останется под арестом
|Саломе Зурабишвили Алиеву: Продолжающая оккупация территорий Грузии и Азербайджана мешает развитию двух стран
|Парламентарии Арцаха призывают международные правозащитные организации признать и осудить геноцид армян в Сумгаите
|МИД Армении: Всем пострадавшим в ДТП под Ставрополем оказывается необходимая помощь
|Секретарь Совбеза Армении и вице-президент THALES Group обсудили перспективы сотрудничества
|Министр образования Армении категорически опроверг обвинения в преследовании членов бывшей правящей партии
|Министерство образования и науки планирует с сентября повысить зарплаты учителям
|Вардан Тоганян: Мы возмущены участием российских парламентариев в шествии в Баку, который носил явно антиармянский характер
|В рамках визита премьер-министра Армении в Иран подписаны два документа
|Айк Конджорян: Замечательно, что нам есть что сказать не только о Карабахе, но и об укреплении демократии в стране
|Никол Пашинян: Армяно-иранское сотрудничество способствует укреплению мира и стабильности в регионе
|Баку отреагировал на заявление главы Минобороны Армении
|В Брюсселе прошло заседание Совместного Комитета ЕС – Туркменистан
|Азербайджанский суд по надуманным статьям приговорил армянского пленного к 20 годам тюрьмы
|Спикер парламента Армении в Москве с сожалением констатировал участие некоторых российских коллег в антиармянских акциях, прошедших в Баку
|Очевидец: Азербайджанцы готовились к резне армян в Сумгаите еще в 1987 году
|Арарат Мирзоян в Совете Федерации России напомнил о резне армян в Сумгаите
|Мирзоян: Армения считает Россию своим стратегическим партнером - это приоритет внешней политики правительства Пашиняна
|Арарат Мирзоян в Совете Федерации России коснулся карабахского вопроса
|Армянская Ассамблея Америки призвала конгрессменов США выступить с заявлением, осуждающим погромы в Сумгаите
|Никол Пашинян прибыл в Тегеран
|Аналитик: Напряжение в отношениях США-Россия влияет на Карабах
|Пашинян: Армения высоко ценит теплое и заботливое отношение иранских властей к армянской общине
|Пашинян о санкциях в отношении Ирана: Конструктивный подход Армении может стать позитивным фактором в поиске решений возникших проблем
|Пашинян: Цель моего визита в Тегеран - продвижение армяно-иранской повестки взаимодействия
|Армения, возможно, предложит миру новые модели развития и управления в рамках выдвинутой Президентом концепции “Квантовой политики”
|Нежелание Баку делать “смелые шаги” может означать выбор в пользу сохранения статус-кво, а не окончательного мира
|Париж: Сен-Жермен-де-Пре, Нотр-Дам де Пари и праздник любви
|Андрей Пятахин: В основе подхода корпоративной социальной ответственности Beeline лежит цифровое образование и развитие экосистемы стартапов
|Колоссальный запас легитимности не помог Николу Пашиняну избежать многолетней зависимости от Москвы
|Франция: фейк-новости и законы, обыски и «желе-жоны»
|Карабахское уравнение. Почему мир, а не война?
|Предпосылок к неким шагам Армении в вопросе Карабаха в отрыве от “исторических предрассудков” пока что нет
|Томас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной Украине
|Эдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
|Искоренение карабахского конфликта и, соответственно, влияния России - прямой путь инвестициям США в Армению и Азербайджан
|Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению
|Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
|Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
|Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
|Константин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмами
|Ваган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах власти
|Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
|Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
|Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)
|Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
|Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Ален Симонян: Объявлен конкурс на лучший текст для нового гимна Армении
|Прогноз: Реальность натовским перспективам Армении способна придать лишь сдача Карабаха Азербайджану
|Президент Армении в Мюнхене встретился с председателем Фонда братьев Рокфеллер
|Инесса Габаян освобождена от должности председателя Комитета водного хозяйства Армении
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора