Четверг, 28 Февраля 2019 15:14

АрмИнфо. Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно участия Арцаха в переговорном процессе.

Гаджиев напомнил, что переговорный процесс ведется между Арменией и Азербайджаном как сторонами конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что формат переговоров по урегулированию карабахского конфликта известен, и его изменение не является и не может быть темой обсуждения. "Проведение трех встреч между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, четырех встреч между главами МИД Азербайджана и Армении после смены власти в РА - наглядный пример того, что переговоры проводятся на основе существующего формата. Утверждения руководства Армении об изменении формата переговорного процесса не что иное, как попытки умышленно загнать переговоры в тупик, и сорвать переговорный процесс. Ответственность за это полностью ложится на Армению", - заключил Гаджиев.

Ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян в Тегеране на встрече с представителями армянской общины, отвечая на вопрос одного из присутствующих заявил, что одной из приоритетных задач правительства Армении является повышение уровня субъектности Карабаха в переговорах. "Должны встретиться с президентом Азербайджана. Это будет встреча без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата. Пока не достигли согласия вокруг формата, контакты нельзя считать официальными переговорами. Я говорю от имени Армении, потому я - премьер-министр Армении. Я не говорю от имени Арцаха, потому что в Арцахе есть своя власть. Должны сделать все, чтобы Карабах получил новый уровень субъектности в переговорном процессе", - отметил Пашинян.