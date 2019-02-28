Четверг, 28 Февраля 2019 15:04

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении обнародовала подробности, связанные со скандалом в Государственной контрольной службе.

Согласно сообщению СНБ, и.о. начальника Управления по контролю за госзакупками Государственной контрольной службы Армении С.А. вместе с главным специалистом того же управления Г.Х., исходя из личной выгоды, с 2018 по 2019 гг. незаконным образом вмешивались в государственные тендеры по закупке медицинского оборудования. В частности, они специально занижали технические показатели медицинского оборудования, которое должно было быть приобретено государством путем тендера, тем самым способствуя победе протекционируемой ими компании. В результате путем тендера для 3 медицинских центров было закуплено оборудование, которое не соответствовало необходимым техническим показателям.

25 февраля 2019 года сотрудники Государственной контрольной службой Армении и протекционируемый ими хозяйствующий субъект Т.А. были задержаны. 27 февраля чиновникам было выдвинуто обвинение по 308 и 325 статьям УК РА. А хозяйствующим субъектам по 38-308 и 325 статьям УК РА. В их отношении в качестве меры пресечения избран арест. Предварительное следствие по делу продолжается для выявления всех виновных по делу и обнаружения нанесенного ущерба.

Отметим, что проверки СНБ в Государственной контрольной службе начались после заявления министра здравоохранения Арсена Торосяна, узревшего в работе ГКС <подозрительные проявления>. Речь, в частности, идет о тендере по закупу оборудований по гемодиализу для медицинских учреждений, к которому некоторые сотрудники Службы проявили непосредственный интерес.

Ранее директор компании ООО "Фризен" Грант Пивазян, являющийся поставщиком оборудования по гемодиализу в медучреждения Армении, пожаловался на то, что Государственная контрольная служба всячески препятствует его работе, проводит <неуместные> проверки выигранных им тендеров, пытаясь найти там коррупционные риски. Пивазян считает, что некоторые сотрудники Службы тем самым хотят отобрать у него бизнес.

Меж тем, глава Государственной контрольной службы Давид Санасярян опроверг данное обвинение, подчеркнув, что компания "Фризен" оказалась в центре внимания Службы по причине того, что годами предоставляла оборудование медцентрам, что может быть проявлением монополизации рынка. "Мы хотели понять, почему у данной фирмы есть преимущество и сейчас расследуем этот вопрос", - заключил Санасарян.

Однако, по материалам дела, было установлено, что некоторые тендеры на поставку медоборудования, при содействии ГКС выиграла компания ООО "Зорашен". Согласно данным СМИ, ранее эта фирма занималась поставками мебели в различные госорганизации и не имела никакой связи с импортом медоборудования. По данным СМИ, начальник управления ГКС по контролю за госзакупками Айк Айкадян, который был арестован в рамках данного дела, ранее являлся сотрудником этой компании.