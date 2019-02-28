Четверг, 28 Февраля 2019 14:56

АрмИнфо. Глава фракции партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян в ходе заседания постоянной комиссии парламента по государственно-правовым вопросам в ходе обсуждения законопроекта о внесении дополнений в Уголовный кодекс, предложил приравнять один день нахождения в заключении в УИУ Армении, в частности пенитенциарном учреждении "Нубарашене", к 1,5.

Марукян отметил, что условия проживания в УИУ являются нечеловеческими и права граждан находящихся там нарушаются. Депутат

подчеркнул, что у данного предложения есть также другая цель, снизить перенаселенность пенитенциарных учреждений в Армении.

Депутат также выразил обеспокоенность тем фактом, что Полиция продолжает не быть подотчетной парламенту, что может привести к ряду угроз. В свою очередь члены блока "Мой шаг" негативно отреагировали на данное предложение, заявив, что "новая амнистия" может распространиться и на лиц, которые были осуждены по тяжким и особо тяжким преступлениям, и подчеркнули, что сегодня в УИУ больше нет никакой перенаселенности.

"Против" данного законопроекта также выступил глава комиссии, депутат от блока "Мой шаг" Владимир Варданян. В итоге законопроект получил отрицательное заключение. "За" проголосовало 5 депутат, 9 человек проголосовало "против".