Четверг, 28 Февраля 2019 14:56

АрмИнфо.Урегулирование затяжного конфликта - сложная задача, требующая стабильности в региональном контексте, активного диалога и готовности обществ двигаться вперед. Об этом интервью Trend заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

По его словам, опыт показал, что инклюзивные процессы с большей вероятностью приведут к реальному, прочному миру и стабильности. "В последнее время мы видим признаки прогресса, и проявляем осторожный оптимизм по этому поводу. Число жертв вдоль линии соприкосновения и государственных границ уменьшилось. Мы наблюдаем регулярный характер диалога на высшем уровне между Ереваном и Баку. И результат этих событий способствует повышению стабильности на пространстве ОБСЕ", - сказал Лайчак.

Министр отметил, что председательство Словакии привержено поддержке мирного и устойчивого урегулирования карабахского конфликта путем переговоров. "Мы верим в Минский процесс и обеспечим ему поддержку, необходимую для успеха. Я нахожусь в тесном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и положительно оценил недавнюю встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Париже. Понимание сторонами того, что для подготовки населения к миру необходимы конкретные меры, заслуживает нашей поддержки", - добавил Лайчак.

По словам министра, в более широком смысле, ОБСЕ предоставляет платформу для диалога, сотрудничества и посредничества, и в этом может помочь сосредоточиться на вопросах связанных с гуманитарными потребностями. "Одним из приоритетов словацкого председательства в ОБСЕ является предотвращение, урегулирование и посредничество в конфликте и смягчение его гуманитарных последствий, где это возможно. Как и во время моих визитов в Украину, Молдову и Грузию, я стремлюсь к тому, чтобы пострадавшие люди оставались в центре внимания международного сообщества", - резюмировал дипломат. -