Четверг, 28 Февраля 2019 14:54

АрмИнфо. Сопредседатель комиссии по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Паллоун выступил с заявлением, приуроченным 31-й годовщине Геноцида армян в азербайджанском Сумгаите, сообщает Армянский национальный комитет Америки.

"Ровно 31 год назад сотни мирных армян были убиты и подвергнуты гонениям азербайджанцами в Сумгаите. Армян насиловали, пытали и сжигали. Однако на протяжении более 30 лет Азербайджан отрицает свои зверства, более того, героизирует организаторов погромов",- отмечает конгрессмен, подчеркнув важность признания Баку своей истории.

"Поэтому я продолжаю поддерживать армянский народ и осуждаю эти погромы. К сожалению, отношение правительства Азербайджана к армянскому народу за 31 год не изменилось. Баку продолжает выступать с милитаристскими заявлениями и угрозами в отношении армян",- резюмировал конгрессмен.

Отметим, что с 27 по 29 февраля 1988 года в азербайджанском городе

Сумгаите произошли первые жестокие погромы армянского населения, сопровождавшиеся массовым насилием, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. Сумгаитские погромы явились знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Степанакерт (НКАО) и Армению. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибло 26 граждан армянской и 6 граждан азербайджанской национальности, более ста человек было ранено. По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями.