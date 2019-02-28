Четверг, 28 Февраля 2019 14:41

АрмИнфо. "Был ли я осведомлен о коррупционной сделке в Госслужбе контроля? Вы хотите, чтобы я сделал сообщение о преступлении или свидетельствовал против себя?", - вопросил глава Службы Давид Санасарян 28-го февраля после заседания правительства, комментируя по просьбе журналистов информацию в задержании сотрудников возглавляемого им ведомства.

По словам Санасаряна, в эти дни многие успели сочинить ему эпитафии.

"Но скажу вам, что даже в гробу буду бороться с коррупцией" - заявил он.

При этом он призвал помнить, что вне зависимости от личности госслужащего, все равны перед законом. Помимо этого, как указал Санасарян, Давид и Самвел Адьян (именно они, согласно СМИ, были задержаны СНБ) являются примерными и лучшими сотрудниками

Госконтроля, а их вину еще предстоит доказать. "В данной связи коллег из СНБ призываю, чтобы они придерживались тайны предварительного следствия, и считаю что данная информация не должна находиться в руках "мутиловщиков", - заявил он.

Как заверил глава Службы, Госконтроль продолжит изучение состояния рынка гемодиализа, во благо государства и людей, вне зависимости от того "на пятки каких лиц будет наступать ведомство".

Ранее сообщалось о задержании четырех сотрудников Госконтрольной службы, в том числе двух начальников управлений - братьев Давида и Самвела Адьянов. Позже Госслужба контроля Армении выступила с разъяснениями, отметив, что распространенная в прессе информация была представлена искаженно, а именно что Давид Адьян выполняет свои обязанности, и что на самом деле задержаны двое сотрудников службы.

В заявлении говорится также, что Госконтрольная служба в эти дни проводит исследования о процессе закупок оборудования для гемодиализа в медцентре "Святой Григор Лусаворич". "По завершению разбирательства будет дан ход делу в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве. Тем временем, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил в эфире Радио <Азатутюн>, что представил заявление в Службу национальной безопасности в связи с вмешательством в процесс закупок в нескольких медицинских центрах. Согласно СМИ, ранее руководитель компании "Фризаньюз", поставляющей медучреждениям оборудование для диализа, заявил, что начальник Государственной контрольной службы Давид Санасарян внес ряд изменений в процедуру закупок, в результате чего победителем конкурса стала компания "Заршен", поставляющая мебель и, согласно сведениям, связанная с сотрудниками контрольной службы.

Как сообщил адвокат одного из братьев - Самвела Адьяна, Давид Мнацаканян, его подзащитному инкриминируют часть 2 статьи 308 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия") и часть 2 статьи 325 ("Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору") УК Армении. Следователь подал ходатайство об избрании в отношении Адяна меры пресечения в виде заключения под стражу. По словам Мнацаканяна, его подзащитный дал показания, и не признает вину. Он также заявил, что очной ставки не было. Обвиняемыми по делу проходят еще два человека. Обвинение также предъявлено сотруднику ГКС Геворку Хачатряну. Третьим обвиняемым является некий Тарон Аветисян.