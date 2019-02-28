Четверг, 28 Февраля 2019 14:39

АрмИнфо. Заседание Совета попечителей ЕГУ, в повестке которого был вопрос о выражении недоверия ректору вуза Араму Симоняну, провалилось.

14 человек проголосовали <против> утверждения повестки, 13 - <за>. Для утверждения повестки было необходимо 16 голосов. Глава Совета попечителей ЕГУ Геворк Мурадян заявил о том, что заседание откладывается.

Бывший преподаватель ЕГУ, экс-замминистра образования и науки Армении, депутат от правящего блока <Мой шаг> Ованес Ованнисян на сей счет заявил, что вопрос выражения недоверия ректору ЕГУ был крайне политизирован, что сыграло вовсе не на руку Симоняну. А проводимые напротив вуза акции в поддержку действующему ректору, по словам Ованнисяна, нанесли вред самому Симоняну и репутации вуза.

Отметим, что в последние месяцы вопрос смены ректора ЕГУ актуализировался на фоне заявлений министра образования и науки Араика Арутюняна о выявлении в вузе ряда коррупционных случаев. По представленным фактам возбуждено уголовное дело. Меж тем, сам Симонян считает дело сфабрикованным и утверждает, что в его отношении осуществляется политическое преследование