Четверг, 28 Февраля 2019 14:37

АрмИнфо. Государственная некоммерческая организация "Дом шахмат имени Тиграна Петросяна" и "Олимпийская детско-юношеская спортшкола шахмат и шашек имени Г. Гаспаряна" будут объединены. Решение об этом принято 28 февраля на заседании Правительства Армении.

Согласно справке - обоснованию проекта, данное решение исходит из необходимости оптимизации государственных некоммерческих организаций, выполняющих одни и те же функции. "В целях исключения повторения функций, ГНКО "Дом шахмат имени Тиграна Петросяна" и "Олимпийская детско-юношеская спортшкола шахмат и шашек имени Г. Гаспаряна" реорганизуются путем объединения, и деятельность продолжит государственная некоммерческая организация "Олимпийская детско-юношеская спортшкола шахмат и шашек", - говорится в справке.