Четверг, 28 Февраля 2019 14:00

АрмИнфо. Аппарату премьер-министра Армении будут увеличены расходы на служебные командировки. Решение об этом принято на заседании правительства РА 28 февраля.

Как отмечается в справке-обосновании проекта, аппарат премьер-министра уже перевыполнил квартальный план расходов. В то же время, будут урезаны премии к зарплатам, расходы на аренду помещений и представительские расходы.

В итоге, аппарат премьер-министра лишится возможности получить надбавки к заработной плате в размере 70 млн драмов, расходы на аренду имущества и оборудования сократятся на 50 млн драмов, на представительские расходы - на 15 млн драмов. Тем самым, будет сэкономлено 135 млн драмов. В то же время, на 70 млн драмов увеличатся расходы на командировки и на 20 млн драмов - на другие расходы.