Четверг, 28 Февраля 2019 13:58

АрмИнфо. В Армении намерены торжественно отметить 60-летие Национального героя Армении, Героя Арцаха Вазгена Саркисяна, убитого во время теракта в парламенте страны в октябре 1999 года. В целях организации торжественных мероприятий из резервного фонда правительства будет выделено 12.5 млн драмов. Решение об этом принято на заседании правительства РА 28 февраля.

"Провести торжественные мероприятия, посвященные 60-летию Национального героя Армении, Героя Арцаха Вазгена Саркисяна", - говорится в справке-обосновании проекта решения. Все организационные работы возложены на министерство обороны республики.

Отметим, что 27 октября 1999 года группа лиц под руководством Наири Унаняна, ворвавшись в парламент, расстреляла премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера НС РА Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абрамяна. В состав террористической группы входили бывший журналист Наири Унанян, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян и Ашот Князян. Судебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года и продлился три года. Ни предварительное расследование, ни разбирательства в суде не позволили дать окончательный ответ на вопрос о том, действовали ли террористы самостоятельно, или за ними кто-то стоял. 2 декабря 2003 года суд первой инстанции Центр-Норк-Мараш приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ "Нубарашен"). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме. Кассационный суд Армении оставил приговор в силе