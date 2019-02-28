Четверг, 28 Февраля 2019 13:54

АрмИнфо.. Позитивная динамика в российско-грузинских отношениях была отмечена по итогам переговоров заместителя главы МИД России, статс-секретаря Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе в Праге.

Согласно сообщению МИД РФ, на встрече состоялось обсуждение перспектив выполнения российско-грузинского межправительственного Соглашения о механизме таможенного мониторинга от ноября 2011 г. (предполагающего создание транспортных коридоров через спорные территории - Абхазию и Южную Осетию - Ред.) в свете итогов заседания Совместного комитета в Женеве 6 февраля с.г. "При этом российская сторона подтвердила готовность приступить к скорейшему началу реализации Соглашения в строгом соответствии с его условиями. Приветствовали создание целевой рабочей группы", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что в ходе переговоров проведено обстоятельное обсуждение всего комплекса практических вопросов развития двусторонних отношений в рамках идущего с 2012 года процесса их нормализации. "Стороны с удовлетворением констатировали позитивные итоги российско- грузинского взаимодействия в торгово-экономической сфере в 2018 г. Зафиксирован продолжающийся рост товарооборота, который увеличился на 25% и достиг 1,35 млрд. долл. США. Россия остаётся вторым внешнеторговым партнером Грузии и крупнейшим импортером грузинского вина: 2/3 его объёма поступает на российский рынок.

Растёт поток российских туристов в Грузию (1,4 млн. в 2018 г.). Динамично развивается транспортное сообщение. С учётом увеличившегося объема грузоперевозок власти двух стран рассматривают возможность увеличения количества разрешений. Расширились гуманитарные контакты, включая проведение дней культуры, кинофестивалей, тематических встреч учёных", - говорится в сообщении МИД РФ.

Меж тем, как пишет "Ъ" по окончании переговоров Григорий Карасин в

беседе с изданием подчеркнул, что прорыва на этом направлении по-

прежнему нет: камнем преткновения между Москвой и Тбилиси остается

вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии. "Нам предстоит установить

таможенные терминалы, понять, как они будут действовать. Тут не все так просто. Два из трех торговых коридоров проходят через Абхазию и Южную Осетию, что вызывает определенные политические эмоции со стороны наших партнеров в связи со статусностью. Но надо выполнять это соглашение, мы будем идти вперед", - рассказал Карасин.

Продвижение, по его словам, уже есть. <6 февраля состоялось заседание совместного комитета, где стороны обсудили реальную ситуацию. Была создана специальная рабочая группа, которая, как мы надеемся, скоро приступит к уточнению технических деталей. В нее входят представители таможенных служб двух стран, министерств внутренних дел, МИДов, министерств транспорта", - добавил замглавы МИД РФ.

Карасин отметил и целый ряд других позитивных моментов в отношениях Москвы и Тбилиси. "Мы сошлись в том, что укрепляется деловая благожелательная атмосфера в целом ряде областей. Растет товарооборот. В 2018 году он составил $1,35 млрд, что на четверть выше показателя предыдущего года. В 2018 году примерно 1,4 млн российских граждан посетили Грузию, это тоже значительное увеличение по сравнению с предыдущим годом. Растут и авиаперевозки, приближаясь к 900 тыс. пассажиров", - сказал он.

Примечательно также, что перед началом переговоров Карасин произнес слова, которые вызвали в Тбилиси серьезное беспокойство. "Намерен предупредить грузинских коллег о вероятных неожиданностях, которые будут неприятны для обеих стран>,- суровым тоном заявил заместитель главы МИД РФ. Так и не пояснив, о чем идет речь, он удалился со своим грузинским коллегой на беседу в закрытом режиме.

Позже в беседе "Ъ" Карасин пояснил, что он хотел сказать: "Мы, наоборот, стремимся призвать Грузию к тому, чтобы неприятных неожиданностей в наших отношениях не было. Дело в том, что в грузинской внешней политике все более активно проявляется натовская повестка дня. Довольно часто там проводятся масштабные натовские учения, причем Грузия способствует тому, чтобы в них принимали участие и другие страны региона, например Армения".

На вопрос, правда ли, что Москва склоняет Тбилиси к заключению отдельных соглашений с Абхазией и Южной Осетией, Григорий Карасин ответил отрицательно. "Это придумано, мы так вопрос не ставим. Другой вопрос, что тут есть кое-какие детали, которые придется обсуждать с названными вами республиками. Но никаких таких призывов мы не делаем и условий не выдвигаем. Мы договорились продолжать совместную работу", - сказал также Карасин.

Соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров удалось достичь после того, как в 2011 году третий президент Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в ВТО, но лишь с тем условием, что через неподконтрольные властям Грузии территории - Абхазию и Цхинвальский регион - пройдут торговые коридоры из России, а также стороны пригласят международных посредников для контроля потока грузов и их маркировки. Выбор пал на швейцарскую компанию SGS, с которой спустя шесть лет после подписания соглашения Грузия подписала контракт. Россия приветствовала это решение, но с подписанием контракта пока затягивается.

Одна из самых заинтересованных стран в налаживании отношений между Россией и Грузией - это Армения. Именно в Армению направится основная часть потока товаров в случае успешного открытия транспортных коридоров через спорные территории. В Ереване рассматривают имплементацию соглашения 2011 года о мониторинге грузов на российско-грузинской границе как альтернативу КПП "Верхний Ларс", который является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Армению с Россией. В зимний период на КПП из-за угроза обвала лавин происходят скопления грузовых автомобилей, аналогичная ситуация складывается в весенний и осенний периоды, когда возникает угроза схода селевых потоков.