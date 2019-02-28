Четверг, 28 Февраля 2019 13:52

АрмИнфо. Заместитель председателя Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Ованес Игитян 27 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Индия в Армении Йогешвара Сангвана.

Как сообщает пресс-служба парламента, Игитян подчеркнул важность сотрудничества групп дружбы законодательных органов, способствующих как развитию и активизации межпарламентских отношений, так и углублению и расширению связей между двумя странами и народами. Он особо выделил необходимость взаимных визитов, реализацию конкретных программ.

Стороны выразили готовность содействовать развитию армяно-индийского сотрудничества, в частности, в сферах информационных технологий, образования, культуры, ювелирного дела и фармацевтики.

В ходе встречи также подчеркнута важность активизации экономических связей. Игитян отметил, что Армения, открытая для рынков стран-членов ЕАЭС и государств ЕС, может сыграть позитивную роль в развитии торгово-экономических связей между этими блоками и Индией.

В свою очередь посол, отметил, что с обретения Арменией независимости отношения между двумя странами развивались в политическом, культурном и особенно в экономическом направлениях. Однако, по мнению посла, в других сферах все еще есть большой неиспользованный потенциал. Йогешвар Сангван сообщил, что в текущем году исполняется 150-летие Махатмы Ганди и в связи с этим будут организованы мероприятия также в Армении.

Е ходе встречи также были затронуты вопросы, касающиеся конфликтов в мире и существующей напряженности в регионе, необходимости решения проблем исключительно мирным путем. "Армения, находясь в сложном регионе, лучше понимает важность мира", - заметил Игитян.