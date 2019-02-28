Четверг, 28 Февраля 2019 13:51

АрмИнфо. Межведомственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести лиц Армении выступила с заявлением в связи с судебным вердиктом, вынесенным азербайджанским судом в отношении армянского пленного Карена Казаряна.

В своем заявлении, межведомственная комиссии строго осудила уголовный процесс и вердикт в отношении армянского пленного. В комиссии убеждены, что представление жителя Бердаван Тавушской области Армении Карена Казаряна в качестве диверсанта, и осуждение его на 20 лет тюрьмы по сфабрикованному делу, и это в том случае, когда он ввиду проблем со здоровьем был освобожден от обязательной воинской службы и с 2013 года стоял на учете в медучреждении - ничто иное как преследование на этнической почве. "Уголовное преследование в отношение Казаряна - очередной случай попирательства прав человека в Азербайджане, созвучный проводимой властями этой страны политикой лжи и подлога. Уголовный процесс над Казаряном под надуманному делу свидетельствует о явных нарушениях отдельных компонентов права на справедливое судебное разбирательство в Азербайджане, гарантированное Европейской конвенцией о правах человека", - подчеркнули в межправкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести лиц.

При этом в ведомстве констатировали, что подобного рода очевидное нарушение прав человека - серьезный вызов для всего цивилизованного общества, которое должно предпринять все возможные меры для защиты прав Карена Казаряна. "Бесчеловечное отношение к армянам, ранее оказавшимся в Азербайджане, и их дальнейшая судьба, вынуждают быть еще более последовательным в вопросе защиты прав Карена Казаряна, гарантированных Европейской конвенцией о правах человека и другими международными договорами. В этой связи ожидаем активное участие Верховного комиссара ООН по правам человека, Комиссара по правам человека Совета Европы, Европейского комитета по предупреждению пыток, международных, региональных и универсальных структур, а также Международного Комитета Красного Креста в деле обеспечения прав и безопасности Казаряна", - отметили в межправкомиссии, выразив убеждение, что подобное циничное и наглое поведение Азербайджана, являющегося членом ООН и СЕ, должно получить соответствующую оценку международного сообщества.

В ведомстве также призвали все международные структуры, занимающиеся защитой прав человека, быть последовательными в вопросе защиты прав Карена Казаряна, при этом выразив обеспокоенность тем обстоятельством, что судебный вердикт в отношении армянского гражданина ограничивает теоретическую возможность политической приверженности передачи друг другу гражданских лиц и военнослужащих, случайно оказавшихся на территории Армении или Азербайджана.

Отметим, что азербайджанский суд 27 февраля приговорил к 20 годам заключения гражданина Армении Карена Казаряна, который попал в азербайджанский плен в июле прошлого года. Карену Казаряну, жителю Тавушского села Бердаван, были предъявлены обвинения в попытке совершения теракта на территории Азербайджана. Казарян обвинялся по следующим статьям Уголовного кодекса АР: "Преступления против жизни и здоровья" (120-143) - 120.2.12; 120.2.7; 120.2.11; 120.2.5; 120.2.1; "Преступления в сфере экономической деятельности" (190-213) -

206.3.2; "Преступления против общественной безопасности" (214-233) -

214.2.1; 228.1; 214-3.1; 214.2.3; "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства"(274-285) - 282.1; 276; "Преступления против порядка управления"(315-326) - 318.2. Судебный процесс над Казаряном стартовал 6 ноября 2018 года в Гяндже. Судебный процесс в отношении Казаряна вызвал негодование его родных. В этой связи 17-18 ноября родные Казаряна, а также его односельчане, перекрыли дорогу, требуя от властей вернуть Карена Казаряна из азербайджанского плена.