Четверг, 28 Февраля 2019 13:23

АрмИнфо. В отношении СМИ пытаются применить ограничения, которые не предусмотрены законом и противоречат демократическим ценностям. Об этом говорится в заявлении партии "Еркир Цирани".

Речь, в частности, идет о решении мэрии Еревана и Комитета по госимуществу расторгнуть договора с редакциями ряда СМИ о безвозмездной аренде территорий в госзданиях, находящихся по адресам Бюзанда 1/3, Арцакуняц 2 и Исаакяна 28.

Согласно партии, своими действиями власти пытаются незаконным образом ограничить свободу слова, что противоречит демократическим ценностям и законам. <Эти действия являются скоординированной и согласованной атакой на свободу слова. Партия <Еркир Цирани> осуждает подобную политику властей РА>,- говорится в заявление ЕЦ.

Отметим, что несколько дней назад мэрия Еревана выступила с заявлением о том, что решением мэра Еревана СМИ, расположенные в здании по адресу Бюзанда 1/3, должны в течение 5 дней покинуть занимаемые территории. Напомним, что в здании по адресу Бюзанда 13 находятся редакции газеты <Грапарак>, телеканала А1+, информагентство АРКА, агентства расследовательской журналистики <Хетк>, портал <Айели.ам>. Напомним, что ранее аналогичные уведомления получили некоторые СМИ (в том числе ИА АрмИнфо), действующие по адресам Аршакуняц 2 и Исаакяна 28 (дома печати), находящиеся на балансе Комитета по управлению госимуществом