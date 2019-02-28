Четверг, 28 Февраля 2019 13:18

АрмИнфо.Мандат Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ по конфликту в Нагорном Карабахе Анджея Каспршика продлен еще на год. Об этом рассказал действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"Я переназначил посла Анджея Каспршика в качестве своего личного представителя по конфликту, мы верим в Минский процесс и будем продолжать обеспечивать поддержку, необходимую для успеха", - сказал Лайчик, передает Report.

Заметим, что уже в 23-й раз мандат Каспршика продлен на этом посту. Дипломат работает в этой должности с января 1997 года.