Четверг, 28 Февраля 2019 12:53

АрмИнфо. В ходе состоявшегося на днях рабочего совещания Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заострил внимание на ряде аспектов природоохранной политики Туркменистана, подчеркнув, что сотрудничество в этой сфере с другими государствами и международными организациями является одним из ключевых аспектов внешнеполитического курса страны.

Как отметил глава государства, очевидно, что актуальность вопросов аральской проблематики выходит далеко за пределы Центральной Азии, и потому здесь необходимо создание прочного фундамента для системного межгосударственного сотрудничества при активном взаимодействии с авторитетными международными организациями и, прежде всего, с ООН.

На это нацелена инициатива Туркменистана о разработке Специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря, призванной обеспечить комплексный подход в решении проблем аральского кризиса с широким участием всех заинтересованных сторон, сказал глава государства.

Последовательные шаги, предпринимаемые на данном направлении, находят широкую поддержку мирового сообщества. Под председательством Туркменистана в МФСА с привлечением национальных экспертов государств-учредителей и международных партнёров также подготовлена концепция четвёртой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря. В рамках Фонда сегодня уделяется особое внимание совершенствованию Регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии и ускорению процесса присоединения стран региона к Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

Что касается водных и экологических вопросов в Центральной Азии в целом, то наша страна всегда выступала за их рассмотрение и решение на основе общепризнанных норм международного права, с учётом интересов всех государств региона и при участии международных организаций, признавая, что здесь только региональный консенсус – единственно приемлемая форма для эффективного межгосударственного взаимодействия, сказал туркменский лидер, подчеркнув необходимость продолжения работы на данном направлении.

Глава государства также распорядился контролировать ход реализации экологически значимых проектов в целях обеспечения рационального природопользования, эффективной охраны окружающей среды.