Четверг, 28 Февраля 2019 12:47

АрмИнфо. По положению на 11:30 часов 28 февраля на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС РА, перевал Варденяц и Дилижанские повороты закрыты для проезда большегрузов, а автодорога Сотк-Карвачар - для большегрузов с прицепами.

"Труднопроходимы Варденяц перевал и участок дороги Берд-Чамбарак. Местами гололедица на Спитакских поворотах и участке "зангер" дороги М-2. В Тавушской, Ширакской, Арагацотнской, Лорийской, Котайкской, Армавирской, Гегаркуникской, Вайоцдзорской областях идет снег. Более того, в Лорийской области, в городе Горис Сюникской области туман", - сообщили в МЧС Армении, призвав водителей передвигаться исключительно при наличии зимних шин.

В МЧС Армении со ссылкой на данные грузинской стороны сообщили, что дорога на КПП "Верхний Ларс" открыта для проезда всех видов транспортных средств