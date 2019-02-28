Четверг, 28 Февраля 2019 11:43

АрмИнфо.МЧС Армении опубликовало имена граждан Армении, пострадавших в ДТП под Ставрополем.

Согласно сообщению МЧС РА, в результате ДТП с участием микроавтобуса Mercedes с армянскими госномерами 75PO755 пострадали Армине Тонян (1961 г.р.), Ромен Бабаян (1972 г.р.), Карине Святецкаян (1973 г.р.), Арпик Григорян (1972 г.р.), Айк Азарян (1973 г.р.), Грачик Манукян (1989 г.р.).

При этом в ведомстве информируют, что Айк Азарян и Грачик Манукян после получения соответствующей медпомощи были выписаны из больницы, состояние остальных пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Отметим, что ДТП произошло 27 февраля во второй половине дня в 10 километрах от села Кочубеевское. Микроавтобус Mercedes, принадлежащий частному лицу (регион Армения), опрокинулся в кювет, пострадали 6 человек. По данным регионального управления ГИБДД, минивэн осуществлял частную перевозку по маршруту Армения - Ростов-на- Дону. По информации УГИБДД, водитель при перестроении из левой полосы движения в правую выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где транспортное средство перевернулось.