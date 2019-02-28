Четверг, 28 Февраля 2019 11:43

АрмИнфо. С минутой молчания в память о жертвах сумгаитских погромов началось 28 февраля очередное заседание правительства Армении.

Как отметил в своем выступлении вице-премьер Тигран Авивян, ровно 31 год назад в азербайджанском городе Сумгаит началось насилие над местными армянами, после чего погромы перекинулись на Баку, Кировабад и другие населенные пункты Азербайджана. "События в

Сумгаите стали наглядным примером того, когда на этнической и расовой почве наши соотечественники стали мишенью тех злодеяний.

Подобного рода события не являются для нас редкостью, и мы извлекли уроки истории. Предлагаю почтить минутой молчания память погибших в тех событиях", - отметил вице-премьер.

Напомним, что беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР произошли 27-29 февраля 1988 года. Они сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. По выражению британского журналиста Тома де Ваала, эти события стали "первой в современной советской истории вспышкой массового насилия>. Сумгаитский погром явился знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Степанакерт и в Армении. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибли 26 граждан армянской национальности, более ста человек были ранены. По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями. В ходе операции по наведению порядка телесные повреждения различной степени тяжести получили 276 военнослужащих. 29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Однако, как указывается в материалах правозащитного центра "Мемориал", отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта.